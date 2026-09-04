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不滿學生傳紙條 下課走廊上掐脖打頭踢腿…導師被判徒刑3月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化市一名國中老師不滿班上某學生上課時傳紙條，中午下課時在走廊掐學生脖子、打頭、踢腿，學生家長憤而提告。彰化地方法院審結，依犯成年人故意對少年犯傷害罪，判處這名老師有期徒刑3月。

判決書表示，這名老師擔任班導師，去年3月間上課時見某學生在上課時傳紙條，很不高興，中午下課後叫學生到教室外走廊，老師雙手掐學生脖子妨害自由行動的權利，又作勢毆打學生，再用左手毆投學生的頭、左腳踢學生的腿。

學生帶傷回家，父母見狀詰問其故，即帶到彰化基督教醫院驗傷，持驗傷單報案。這名老師對犯行坦承不諱，與被打學生、目擊學生的證述相符。

彰化地院審酌，老師本應善盡照護之責，卻因認定學生上課不守秩序，未循理性方式處理，貿然以徒手掐脖子、毆打、腳踹的方式傷害學生及妨害行動的權利，侵害學生的身體、健康，對身心健全發展產生不良影響，所為應值非難，惟念及老師坦承犯行，兼衡無前科、素行良好、犯罪之動機、目的、手段、學生傷勢，及尚未與學生、學生家長達成和解、調解或賠償等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。

彰化市某國中導師體罰學生成傷，彰化地方法院判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影
彰化市某國中導師體罰學生成傷，彰化地方法院判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影

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