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民進黨立委林月琴、議員戴瑋姍爆土城幼兒園虐童 新北檢不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨籍立委林月琴與新北市議員戴瑋姍，今年1月在立法院舉行記者會，爆料新北市土城「育全幼兒園」疑似爆發毆打、虐童事件，痛批新北市、桃園市教育局輕縱，僅視為單一個案處理。經學童家長依妨害幼兒發育、強制、傷害等罪嫌對幼兒園曾姓、蕭姓、劉姓老師提告，新北地檢署認定老師們是出於管教而為，不具相關犯意，處分3名老師不起訴。

當時林月琴及戴瑋姍辦公室主任指控，育全幼兒園的老師4天內對幼幼班孩童踹踢50多次，受害幼童至少5人，家長怒批把2、3歲幼童當作沙包，還有幼童遭其他老師怒罵「有病」。且育全幼兒園集團在新北、桃園設有多間幼兒園，每間幼生人數均高達上百人，質疑是老師集體不當管教的「集團式問題」。

檢察官經詳細勘驗幼兒園內監視畫面，發現家長對於老師強迫進食、毆打雙手、丟擲簿本、以蠻力糾正舞蹈、要求幼童重複動作100次，以及抱摔幼童壓制在睡袋上賞巴掌、拉脖子等指控，不是查無此事，便是老師固然有類似行為，動作雖粗魯不當，但係出於糾正或移動幼童所為，時間甚短查無虐童犯意，因此將老師們全部不起訴。

民進黨立委林月琴（左二）與新北市議員戴瑋姍今年一月爆料土城育全幼兒園多名老師疑似虐童，新北檢最後處分不起訴。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林月琴（左二）與新北市議員戴瑋姍今年一月爆料土城育全幼兒園多名老師疑似虐童，新北檢最後處分不起訴。圖／聯合報系資料照

土城 虐童 林月琴 戴瑋姍

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