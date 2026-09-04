聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨立委林月琴、議員戴瑋姍爆土城幼兒園虐童 新北檢不起訴
民進黨籍立委林月琴與新北市議員戴瑋姍，今年1月在立法院舉行記者會，爆料新北市土城「育全幼兒園」疑似爆發毆打、虐童事件，痛批新北市、桃園市教育局輕縱，僅視為單一個案處理。經學童家長依妨害幼兒發育、強制、傷害等罪嫌對幼兒園曾姓、蕭姓、劉姓老師提告，新北地檢署認定老師們是出於管教而為，不具相關犯意，處分3名老師不起訴。
當時林月琴及戴瑋姍辦公室主任指控，育全幼兒園的老師4天內對幼幼班孩童踹踢50多次，受害幼童至少5人，家長怒批把2、3歲幼童當作沙包，還有幼童遭其他老師怒罵「有病」。且育全幼兒園集團在新北、桃園設有多間幼兒園，每間幼生人數均高達上百人，質疑是老師集體不當管教的「集團式問題」。
檢察官經詳細勘驗幼兒園內監視畫面，發現家長對於老師強迫進食、毆打雙手、丟擲簿本、以蠻力糾正舞蹈、要求幼童重複動作100次，以及抱摔幼童壓制在睡袋上賞巴掌、拉脖子等指控，不是查無此事，便是老師固然有類似行為，動作雖粗魯不當，但係出於糾正或移動幼童所為，時間甚短查無虐童犯意，因此將老師們全部不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。