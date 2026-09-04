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不爽繳費？新北男欠ETC與停車費330筆破十萬 士林分署扣存款全追回

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市一名勞姓民眾因長期欠繳國道通行費高達280筆、罰鍰累計達8萬3958元，加上另欠50筆公有停車費共1萬7630元，總計拖欠330筆費用、金額逾10萬元，經移送機關陸續移送執行，士林分署火速清查財產並核發執行命令扣押他銀行存款，最終順利足額徵起全數欠款，積極落實「交通專案」大執法政策。

士林分署指出，移送機關新北市政府交通事件裁決處及台北市政府停車管理工程處，在今年6月、7月間先後將勞男的欠款案件移送士林分署執行，分署受理後，第一時間寄發傳票通知勞男於限期內自動繳清，惟勞男逾期仍未履行。

士林分署隨即展開財產清查，查出勞男在金融機構內尚有存款可供執行，在8月間迅速依法核發執行命令扣押其存款債權，金融機構隨後回覆已成功足額扣押，足以全額清償其所欠的罰鍰與停車費，分署隨即依法收取該筆存款，一舉將10萬餘元欠款全數追回。

士林分署強調，國道高速公路與公有停車位皆屬公共資源，駕駛人在享有便利的同時，本就應依規繳納費用，各項交通罰鍰更有維護交通秩序的功能。

士林分署提醒，民眾收到國道通行費催繳單、公有停車費單據或交通違規裁決書時，務必於期限內繳納，案件一旦移送行政執行，執行機關將依法採取扣押存款、扣扣薪資，甚至查封動產或不動產等強制手段，恐影響個人信用；若經濟確實有困難，應主動向分署檢具證明申請分期繳納，切勿消極面對。

執行人員受理本案後，積極清查義務人財產資料並迅速執行，落實交通專案執行，守護國人生命財產安全。圖／法務部行政執行署士林分署提供
執行人員受理本案後，積極清查義務人財產資料並迅速執行，落實交通專案執行，守護國人生命財產安全。圖／法務部行政執行署士林分署提供

新北 停車費

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