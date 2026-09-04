張景森被控官商勾結怒告黃國昌求償300萬 吞敗理由曝光

民眾黨主席黃國昌質疑光電弊案，指控行政院前政務委員張景森勾結聯合再生公司，痛批是「臭不可聞的官商勾結」，遭張提告求償300萬元精神慰撫金。台北地院審理，認定黃用以證明的5項證據為真，且相關評論為可受公評之事，未構成不法侵權行為，判張敗訴。仍可上訴。

張景森主張，黃國昌先前多次質疑他涉入綠能弊案，指控他擔任政務委員期間與光電業者勾結，不僅要求聯合再生公司協助製作簡報，再持簡報、影片向時任總統蔡英文報告，形同將作業「外包」給「好兄弟」，甚至從中牽線，使大恆國際法律事務所獲取政府標案。

對此，黃國昌辯稱，他曾接獲吹哨人檢舉，對方稱張景森與聯合再生董事長洪傳獻熟識，且洪為了遊說政府推動農電共生政策，曾憑藉張的影響力及人脈協助，而這名吹哨人更提供許多未公開的內部資料，經過他綜合比對相關政府資料，認為檢舉內容可信。

黃國昌認為，他已竭盡合理查證義務，且為善意發表言論，本案應屬可受公評之事，並無侵害張景森的名譽權。至於查證過程中，他偶然發現張景森好友、大恆律所主持律師陳孟秀也在聯合再生公司擔任副總，才在受訪時順帶提及張、陳2人關係。

為了自證，黃國昌提出包括對話紀錄截圖、聯合再生公司年終尾牙照片等5項證據。只見張景森確實曾找上洪傳獻協助建立LINE群組，對話中還透露總統似乎對農電共生計劃「很感興趣」，但礙於自身對現況有些生疏，請求群組成員提供意見，並稱「一個月內我要交作業」。

另一方面，根據張景森下屬的訊息內容，也曾提及洪傳獻製作簡報、Video（影片）供張使用。

北院審理認為，對於聯合再生公司製作的簡報、影片等資料，張景森並未否認是他提案的參考資料來源之一；再者，張確實曾連續2年參加聯合再生公司尾牙，並有親人擔任公司獨董，因而採信相關證據為真，黃國昌已合理查證。

北院指出，即便黃國昌用詞遣字較為尖酸刻薄，且令張景森感到不快或影響名譽，但相關評論為可受公評之事；至於張指控遭抹「牽線取得標案」部分，經法院勘驗黃受訪原文，黃並沒有這樣說，更沒有直指張涉及不法，均不構成侵權行為，判決駁回。