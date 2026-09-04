快訊

股民看過來！台灣50指數成分股一進一出 藥華藥入列

蘋果iOS 27迎重大升級！最受好評的3大AI新功能將登場

自稱經歷人生最驚悚的一天 陳佩琪反覆哭喊：文哲你在哪裡？

台中男直播掏2把槍嗆聲...警追上門抓人 赫見2把都是真槍

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓男子3日凌晨邊開車邊用手機直播，過程中和網友疑似爭執互嗆，竟然亮出1長1短兩把槍，行徑囂張，警方因掌握直播影片立即循線逮人，昨傍晚抓到江男及提供槍枝的徐姓友人，初步鑑定扣案的改造衝鋒槍、改造手槍均有殺傷力，依槍砲、恐嚇等罪嫌將2人送辦。

台中市警局刑事警察大隊指出，3日凌晨發現有男子在抖音上直播，過程中展示疑似改造槍枝、語出恐嚇，造成社會恐慌，隨即成立專案小組調閱監視器等掌握身分，報請檢方開立拘票。

警方說，3日傍晚在北屯區逮到江姓（43歲）、徐男（37歲）兩名男子，初步釐清江男平時會直播賣佛具，當時邊開車、邊直播，疑似和網友口角爭執，就向坐在右前座的徐姓友人借來2把將，並在鏡頭前揮舞、晃動。

警方指出，查扣的1把衝鋒槍、1把手槍，初步鑑定認為均有殺傷力，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾等罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

警方查扣1把衝鋒槍、1把手槍，初步鑑定認為均有殺傷力。圖／警方提供
警方查扣1把衝鋒槍、1把手槍，初步鑑定認為均有殺傷力。圖／警方提供

警方抓到江姓、徐男兩名男子，依槍砲、恐嚇罪嫌移送。圖／警方提供
警方抓到江姓、徐男兩名男子，依槍砲、恐嚇罪嫌移送。圖／警方提供

台中 直播 槍枝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

台東深夜「喬事」變埋伏砍人 4人遭砍傷急逃超商求救…嫌犯富岡落網

撞北檢大門運將「昨天才被報警」 今起床直接犯案...挑北檢原因曝光

開車撞北檢男淋雨怒吼司法不公 該走的程序都走了再審被駁回

相關新聞

警飛車追緝拒檢車輛…把女騎士撞到智力退化 八德分局要國賠744萬元

桃園市政府警察局八德分局姜姓警員2018年追緝拒檢車輛時，不慎撞傷楊姓女騎士，造成楊女智力衰退、生活無法自理，姜被依過失傷害罪判刑5月確定。民事部分，一審判八德分局須賠償楊女一家三口555萬餘元，二審判賠781萬餘元，判決被最高法院廢棄發回更審，台灣高等法院更一審今改判八德分局應賠償744萬餘元，可上訴。

在陸受託支解烹屍卻不用再關 簡男判2年免執行法院揭關鍵理由

2008年中國廣東省中山市發生一起綁架命案，被害人遭綁架後遇害，遺體更遭肢解、烹煮、絞碎。當時受黃男要求協助處理遺體的簡男，近日遭南投地方法院依損壞屍體罪判刑2年，不過因他早已在中國大陸因同一犯行服刑3年完畢，法院依兩岸人民關係條例規定，免除全部刑期執行。

精舍命案是她的一線生機 女信徒關禁閉失明、跛腳 王江鎮7人起訴

台北市精舍命案自稱「上師」的王江鎮（王薀）2024年間涉指示法等信徒開「批鬥大會」虐死蔡姓女子，「關禁閉」的蔣姓女信徒因命案曝光、王等人被羈押，心中恐懼消散才得以逃脫，終結以膠帶畫地為牢的無尊嚴生活。台北地檢署查出，蔣女左眼失明、髖關節完全毀敗重傷害，依私行拘禁致重傷害、強盜罪起訴王等7人。

台中四寶爸狠虐兒子7年！國小打到高中只吃營養午餐 少年罹重鬱

台中1名男子育有4名小孩，他長期朝大兒子施暴，用皮帶抽打、揮鐵鎚，不准吃飯讓只能靠學校營養午餐度日，釀少年罹患重鬱症。法院認為，男子行為殘暴，剝奪兒子就醫、飲食權利長達7年，考量雙方調解成立、少年回復就學，一、二審都依妨害幼童發育罪判他1年徒刑、緩刑5年，全案確定。

張景森被控官商勾結怒告黃國昌求償300萬 吞敗理由曝光

民眾黨主席黃國昌質疑光電弊案，指控行政院前政務委員張景森勾結聯合再生公司，痛批是「臭不可聞的官商勾結」，遭張提告求償300萬元精神慰撫金。台北地院審理，認定黃用以證明的5項證據為真，且相關評論為可受公評之事，未構成不法侵權行為，判張敗訴。仍可上訴。

狠夫殺妻南投地院不讓國民法官審 家屬悲痛二審命改回國審程序

南投鄭姓男子殺妻被依殺人罪嫌起訴，依法應由國民法官審理，死者的手足也強烈表示「希望國民法官調查清楚」，南投地院一審卻以案情無重大爭議為由，裁定不行國民參審；台中高分院二審認為家暴殺人社會高度關注，應加入國民意見，撤銷後自為裁定應行國民參審程序，不得抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。