轉彎內角有電纜箱 男被控開車未打燈挨罰1200元喊冤…法官撤紅單

劉姓男子去年8月14日下午1時41分許開車行經台南歸仁區西埔三街時，因未依規定使用方向燈而遭民眾檢舉，經警查證後製單舉發，台南市府交通局裁處罰鍰1200元，劉稱因轉彎內角有電纜箱，為避免撞擊所以方向盤有回正，以致燈號有短暫熄滅，但馬上又補打燈，法官認他並無過失及故意，撤銷原處分。

劉主張，從他家另一角度監視器證明有打方向燈，因轉彎內角有電纜箱設備，為避免撞擊所以方向盤有回正，以致燈號有短暫熄滅，但馬上又補打燈。他表示，因為折射關係可能看不清楚亮燈，檢舉影片從轉彎過來都不清楚，影片是剪輯，令人誤認他沒有打方向燈。

交通局交通事件裁決中心說，由民眾檢舉採證影片，可見該違規路口為T型路口，於採證影像中，劉行至違規路口，左轉彎期間並未使用方向燈。

裁決中心指出，劉雖主張車輛於轉彎前時有依規定使用方向燈，經查道路交通安全規則規定，方向燈應顯示至完成轉彎行為，無論車輛於待轉和啟動時曾否使用方向燈，車輛如於左轉彎期間未全程使用方向燈，仍屬未依規定使用方向燈。

高雄高等行政法院地方庭當庭勘驗採證光碟，認劉駕駛車輛擬自T字型巷道左轉進入該地點時，確有開啟左側方向燈，足以讓後方車輛知悉其行進動線。

法官認為，縱於左轉時轉彎至電纜箱設備處有短暫熄滅左側方向燈，但於轉入該地點時，劉再次開啟左側方向燈至完成轉彎為止，劉並無未依規定使用方向燈過失及故意，原處分裁處未考量相關情事，有所違誤，應予撤銷。