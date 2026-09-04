狠夫殺妻南投地院不讓國民法官審 家屬悲痛二審命改回國審程序

南投鄭姓男子殺妻被依殺人罪嫌起訴，依法應由國民法官審理，死者的手足也強烈表示「希望國民法官調查清楚」，南投地院一審卻以案情無重大爭議為由，裁定不行國民參審；台中高分院二審認為家暴殺人社會高度關注，應加入國民意見，撤銷後自為裁定應行國民參審程序，不得抗告。

檢警調查，鄭男因和妻子衝突殺死對方，還故布疑陣、假裝輕生，檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴他，依法應由南投地院國民法庭審理。

南投地院一審指出，本案是否行國民參審，聽取檢、辯及訴訟參與人意見。檢察官說，本案涉及鄭男與親族間，犯罪事實、量刑事項均涉及親屬間私密事項，且鄭已認罪，是否符合國民法官法第6條第1項，請法院審酌。

鄭男未明確表示意見，其辯護人主張，請庭上不要行國民參審，鄭有在反省、有認罪，若國民參審會把家裡的事情「攤在陽光下」，本案犯罪細節無爭執，若行國民參審會「浪費司法資源。」

但死者的哥哥、妹妹則說，他們主張國民法官審理，這樣來的法官比較寬廣，可能調查清楚，鄭男太可惡，將這麼好的太太殺死，他們全家對鄭這麼好，非常憤慨。

一審認為，本案無重大爭議，為平衡當事人權益、司法資源，為避免家屬因參與國民參審所受矚目公開審理，造成心理壓力、創傷，裁定本件不行國民參與審辦。

檢察官事後抗告，主張鄭男就案情有閃爍其詞、避重就輕，難認完全悔悟，且被害家屬對鄭感到深惡痛絕，亟欲行國民參審，納入國民法官多元思考才能適切量刑，請求撤銷原裁定。

台中高分院二審查，本案協商後，檢辯對鄭男是否符合刑法第62條自首有歧見，量刑因子也有爭執，且本件家暴殺人，涉及親屬間糾紛，是近年社會大眾高度關注犯罪，與一般國民生活息息相關，量刑是否妥適、有無縱放輕判而違反國民感情，應加入一般國民意見，經透明裁判。

高分院說，本案量刑確有重大爭執，而案情並非繁雜，國民法官並無難以理解之虞，不會造成重大負擔，死者哥哥、妹妹強烈希望行國民參審，因此若行國民參審，應無過度擾亂被害親屬平靜生活，衡量後將原撤銷撤銷，並裁定本件應行國民參與審判程序，不得抗告。