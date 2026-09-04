精舍命案是她的一線生機 女信徒關禁閉失明、跛腳 王江鎮7人起訴

台北市精舍命案自稱「上師」的王江鎮（王薀）2024年間涉指示法等信徒開「批鬥大會」虐死蔡姓女子，「關禁閉」的蔣姓女信徒因命案曝光、王等人被羈押，心中恐懼消散才得以逃脫，終結以膠帶畫地為牢的無尊嚴生活。台北地檢署查出，蔣女左眼失明、髖關節完全毀敗重傷害，依私行拘禁致重傷害、強盜罪起訴王等7人。

本名王江鎮的精舍負責人王薀。圖／聯合報系資料照

檢方起訴，王江鎮、愛爾蘭籍男子Alexander syed、幹子昀、梁碧茵、姜芃妤、吳傍丹、吳慧珠等7人。北檢痛批，王江鎮在宗教團體中仿若「帝王」，1人下令，百人為其群起，犯後推卸責任給其他幹部，聲稱「已不管事、很忙、睡很少」盡失上師風範，建請從重量刑。

北檢揭開精舍神秘面紗，王江鎮領導的宗教團體屬於藏傳密宗，行事低調不輕易用真面目示人，自居「上師」旗下信徒需「獻上供養（孩子、配偶、身體和財富獻給上師）、去除傲慢、不堅持個人主張」等8項戒律行事，教義則是「尊師即是修行、違逆即是墮落、懷疑即是業障」，凡事都需「請示」不得擅自決定，行程信徒對王的絕對服從、心理依附。

檢方指出，此宗教團體據點有11處，其中「中心」位在北市大安區四維路精舍，核心幹部居住的「殊勝的監獄」讀書會等2處，都是「關禁閉」地點，由江鎮同意的信徒24小時值班，王江鎮訂下「關禁閉」、「賠錢」、「研討」、「批鬥」、「體罰」等責罰制度。

2024年核心成員蔡女算錯財產等，王召開「批鬥大會」強逼下跪、磕頭道歉、逼迫剃光頭、每天大禮拜5百次，致橫紋肌溶解症死亡。今年5月王依傷害致死罪判刑12年。

王江鎮因蔡女死亡案遭羈押獲准，蔣女才向不知情的陳姓師傅開口表示想要就醫，幹子昀等人被收押後、案件2025年3月起訴，蔣女心理恐懼消散，出院後終於回家。不料，幹子昀在2026年1月交保後，打電話聯繫蔣女，蔣女考量宗教團體仍在運作、又曾經簽下多張本票、切結書，在家人鼓勵下，決定出面提告說出真相。

檢方查出，蔣女2004年加入團體，曾鋪塑膠袋、穿厚衣睡在王的住處門口及讀書會頂加樓梯間，平日打理新店禾豐九路豪宅、餵狗、打理餐食，王2014年離婚後心情低落，怪罪蔣女沒有回報開車載妻女去律師事務所，讓他未及時挽回。蔣女不敢回報豪宅事務，但又認為不能太久不打掃，「祈請鑰匙」打掃發現屋內漏水、多處發霉，畏懼不回報。

直到2021年下旬王發現屋況，令全權負責。蔣女為得到王原諒，出資整修、支付賠償，除了向親友拿錢周轉、辦理信貸，更拿保單借款250萬元，家人以訊息苦勸貢獻佛堂要量力而為，但蔣女道歉沒有具體回覆，難以聯繫。蔣女家人揚言報警，王為打消家人疑慮，2022年6月19日蔣女與家人見面，家人看到蔣女消瘦關關切，蔣面對師兄姐監控，不敢表達想回家，只能說因為新冠肺炎疫情無法回家。

起訴指出，2022年6月19日起，王怪罪蔣女未妥善打理豪宅等，將蔣女帶往讀書會，以膠帶黏貼地板畫地回牢，非人道「關禁閉」，24小時被幹部輪班看管，僅能用冷水沖麥片、麵筋罐頭、醬瓜罐頭果腹充飢，長期營養不良，只能站在黑色大垃圾袋內小便，不能漏尿在神聖的讀書會地板，大便則只能忍著，後續被迫穿尿布如廁。

關禁閉期間，蔣女需要背經書，若要使用手機都要開擴音被監聽，王江鎮不准蔣女比他早睡覺，信徒也對蔣女飆罵、毆打、踹下樓梯等暴力相向，幹子昀還叫蔣女拿厚紙板擋著肚子讓人踹擊，直到認為夠了為止，甚至強逼蔣女在藥師佛前發毒誓詛咒自己和家人，並趴跪在地對空氣大喊「對不起」長達數小時。

檢方指出，蔣女也遭受團體研討批鬥，被圍繞責罵不忠、不孝等語，甚至命令喊對不起，喊到撕心裂肺程度，全程不能喝水休息；蔣女長期營養不良，太瘦被「強迫進食」。

信徒向蔣女收錢買八寶粥，命令1天吃完10罐，且要留空罐檢查，蔣女長期被隔離拘禁，早已恐懼的不敢不從，直到吃到第8罐八寶粥，不堪負荷嘔吐。蔣女還曾被逼吃辣椒醬，吃生辣椒放嘴咬碎，含數分鐘才能吞下；又被逼吃饅頭抹花生醬、單吃花生醬方式，1天吃完1罐花生醬。

起訴指出，蔣女被關禁閉期間，愛爾蘭籍信徒認為蔣女講話不當，用力打頭、臉，致左眼受傷疼痛流淚，信徒們僅買止痛藥、眼藥水，蔣女曾反應「光線更暗了」仍被長期延誤治療，致左眼失明。

蔣女不堪凌虐曾一度逃跑呼救，但被值班信徒逮住。王江鎮得知逃跑事件約一周，指派信徒姜芃妤、愛爾蘭籍信徒、幹子昀等人拳打腳踢蔣女數小時，蔣女被打斷腿，右側髖關節半脫位，長達半年無法站起，被拘禁在非人道環境，只能屈辱爬行移動，半年後才能用器物輔助站立，致跛行無法正常行走。