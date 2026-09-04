竹北男子酒後持刀攻擊遛狗女 檢方聲請預防性羈押獲准

47歲彭姓男子疑似不滿路過女子遛狗時，狗朝他吠叫，竟持預藏的折疊刀追逐女子。警方獲報趕抵，但彭男不但拒絕放下刀械，還持刀衝向員警，警方開2槍制止，彭男臀部、大腿中彈送醫，無生命危險。彭男昨天出院，由警方移送新竹地檢署偵辦，檢察官認為被告酒後隨機攻擊民眾，且有反覆實施恐嚇犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

檢方指出，新竹縣警局竹北派出所8月26日下午5時許接獲報案，指稱彭姓被告涉嫌持折疊刀攻擊遛狗民眾。警方到場處理時，彭姓被告仍持折疊刀朝員警逼近、追趕，涉嫌攜帶兇器妨害公務執行及恐嚇危安等犯行。被告拒捕，警方開槍嚇阻後將被告送醫。

案經檢察官陳芊伃訊問後，認為被告涉犯刑法恐嚇危安、攜帶兇器涉犯妨害公務執行等罪嫌重大，且有反覆實施恐嚇犯罪之虞，為防止被告再犯並維護公共安全，依刑事訴訟法第101條之1規定，向新竹地方法院聲請羈押，經法院裁准。

據了解，彭姓被告長期酗酒，案發當天酒後牽機車步行，雖無酒駕行為，但酒後持刀隨機攻擊他人，對公眾安全造成重大威脅。

新竹地檢署指出， 維護公眾安全是檢方高度重視的核心任務。針對隨機攻擊、持刀滋事、恐嚇群眾等危害民眾生命、身體安全及公共秩序的行為，檢方將持續與警察機關密切合作，強化查緝及偵辦作為。對於漠視法秩序、危害他人安全之不法行為，將依法從嚴偵辦、積極追訴，並視個案犯罪情節、再犯風險及羈押必要性，適時向法院聲請羈押，以防止危害擴大或再犯，確實維護社會秩序與公眾安全。

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