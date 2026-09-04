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高雄建商欠稅遭聲請管收 前負責人法庭籌款分期

中央社／ 高雄4日電

高雄某建設開發公司欠營利事業所得稅近400萬元，且公司帳戶在前任負責人任內流出上億金流。由於其交代不清遭高雄執行分署聲請管收，前任負責人則當庭籌200萬元辦理分期。

法務部行政執行署高雄分署今天指出，高雄一家開發公司因滯納民國113年營利事業所得稅新台幣近400萬元，逾期未繳案件被移送至高雄分署執行。承辦執行官調查發現，義務人公司銀行存款帳戶在前任負責人任內，有多筆資金匯出，其中一部分匯給第三人，有些則直接匯給前任負責人個人，累計流出總金流高達上億元。

高雄分署經多次通知現任及前任負責人到場說明公司資金匯出原因，提供證據。負責人雖陳稱有些錢是返還給公司債權人，有些則是當初用前任負責人名義向外界借錢，但最終也是用在公司支出上，所以才用公司的錢來清償這些借款，卻遲遲無法提出具體的憑證與證據資料。

執行官審酌後，依法留置前任負責人，並向法院聲請管收。該名前任負責人為避免被法院裁定管收失去自由，當庭急忙由親友匯款繳納200萬元，剩餘欠稅則提供擔保後辦理分期繳納。確認國家債權受到足額保障，分署於當天將該名負責人釋放。

高雄分署呼籲，前任負責人如果在欠稅年度處分公司資產而有脫產情事，就算事後變更負責人，還是無法解免可能被執行分署限制出境、拘提或聲請管收等強制處分。

高雄 建商 所得稅

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