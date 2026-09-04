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在陸受託支解烹屍卻不用再關 簡男判2年免執行法院揭關鍵理由

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

2008年中國廣東省中山市發生一起綁架命案，被害人遭綁架後遇害，遺體更遭肢解、烹煮、絞碎。當時受黃男要求協助處理遺體的簡男，近日遭南投地方法院依損壞屍體罪判刑2年，不過因他早已在中國大陸因同一犯行服刑3年完畢，法院依兩岸人民關係條例規定，免除全部刑期執行。

判決指出，簡男與黃男是朋友。2008年9月17日，黃男在中國大陸廣東省中山市南朗鎮某農莊內，涉嫌將魏男綁架，並命呂男、陳男將魏男殺害。黃男事後為毀屍滅跡，要求簡男協助處理魏男遺體。

簡男依黃男要求，在大陸承租的住處內，與黃男共同將魏男遺體肢解、烹煮及絞碎。檢方事後依損壞屍體罪起訴，簡男在南投地院準備程序中坦承犯行，法院因此改依簡式審判程序審理。

南投地院認定，簡男與黃男就損壞屍體犯行具有犯意聯絡及行為分擔，屬共同正犯。法院認為，簡男為掩飾他人犯行、隱匿魏男死亡事實，參與損壞遺體，行為影響社會治安，應予非難；但考量他坦承犯行，犯後態度尚可，並審酌犯罪動機、目的、手段及犯罪所生危害等情狀，判處有期徒刑2年。

不過，簡男早已因同一犯罪行為在中國大陸遭判刑。判決指出，廣東省高級人民法院以刑事裁定判處簡男有期徒刑3年，他入監服刑後，已於2021年7月31日執行完畢。

南投地院依台灣地區與大陸地區人民關係條例第75條規定指出，在大陸地區犯罪，即使已在當地受處罰，我國法院仍得依法審判，但得免除全部或部分刑罰執行。

考量簡男已在大陸服刑完畢，原服刑期間也足以折抵所量處刑期，加上他返台後始終坦承犯行，法院認為已無再次執行刑罰必要，因此宣告免除2年刑期全部執行。

至於魏男遭綁架、殺害部分，判決另指出，黃男涉及殺人等犯罪，目前由桃園地檢署另案偵辦，簡男本案被判處的罪名則是損壞屍體罪。

南投地方法院
南投地方法院

廣東 綁架 遺體

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