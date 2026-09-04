酒駕時速90公里逆向撞死女師 張男肇逃5小時投案國民法官判17年

一名台灣來金門做工的張姓男子去年10月酒後駕駛BMW權利車，明知自己無照且已有多次酒駕紀錄，仍執意上路，行經金湖鎮環島北路二段時，以時速90公里以上高速逆向超車，連續超越7輛車，最終撞上翁姓女騎士，造成45歲幼兒園女教師重傷不治，張男事後還棄車逃逸，行徑可惡。經國民法官與職業法官所組成的合議庭審理後昨日宣判，依加重酒駕致死罪判刑13年，肇事致死逃逸罪判4年10月，合併應執行有期徒刑17年。

法院指出，52歲的張男雖曾考領駕照，但早在民國100年即遭註銷，過去更有5次酒後駕車違規紀錄，其中109年曾因酒駕遭判刑5月，易科罰金執行完畢；111年又因酒駕獲緩起訴處分，仍未記取教訓。

案發當天下午，張男先後前往餐廳、KTV飲用高粱酒及啤酒，明知酒精已影響注意力、判斷及反應能力，卻為趕赴下一場聚餐，仍於晚間6時21分駕車上路，行經環島北路二段、玉環路口前時，在速限60公里路段以90公里以上速度行駛，跨越分向線逆向約340公尺，並連續超越7輛車。

當時翁姓女子騎乘機車行經該處，遭張男迎面撞擊，另有2人受傷、4輛車受損，翁女送醫搶救後，因頭部外傷、蜘蛛網膜出血、顱底骨折及頸椎骨折，當晚7時55分不治。

更讓法院認定惡性重大的是，張男明知車輛撞擊力道猛烈，卻沒有停車查看傷者或留在現場救護，反而棄車步行離開，主要是為避免酒駕遭警方查獲。

張男案發後搭計程車離開，警方鎖定身分展開追查，經親友勸說後，約5小時後投案，法院認定，他先前已有多次酒駕紀錄，案發前又遭多人勸阻仍執意開車，且在下班尖峰時段高速逆向行駛，對其他用路人造成高度危險，最終釀成1死2傷悲劇，造成死者家屬無法彌補的傷痛。

國民法官與職業法官合議庭因此認定，加重酒駕致死罪判13年、肇事致死逃逸罪判4年10月，2案併罰定應執行刑17年，全案仍可於判決送達後20日內提起上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

發生在去年10月的酒駕致死案，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡，圖為警方到場處理。案子昨天經國民法官審理後做出判決。圖／民眾提供