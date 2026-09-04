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警飛車追緝拒檢車輛…把女騎士撞到智力退化 八德分局要國賠744萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市政府警察局八德分局姜姓警員2018年追緝拒檢車輛時，不慎撞傷楊姓女騎士，造成楊女智力衰退、生活無法自理，姜被依過失傷害罪判刑5月確定。民事部分，一審判八德分局須賠償楊女一家三口555萬餘元，二審判賠781萬餘元，判決被最高法院廢棄發回更審，台灣高等法院更一審今改判八德分局應賠償744萬餘元，可上訴。

2018年3月31日上午9點多，八德分局大安派出所姜姓警員因發現可疑黑色轎車，他鳴笛闖越紅燈路口，卻在新北市鶯歌區鶯桃路撞上綠燈直行的楊姓女騎士，楊女因而重傷。

一審新北地院認為姜雖執行追緝現行犯緊急任務，也有鳴笛警示，但行經人潮眾多的要道路口，仍須注意車前狀況、隨時減速，姜自承當時未減速，有過失。刑事部分，姜被依過失傷害判刑5月，得易科罰金，檢方上訴高院後駁回定讞。

民事部分，楊女父母提國賠訴訟，要求八德分局賠償醫護費及一家三口精神撫慰金共2627萬元。八德分局主張楊女未注意鳴笛，也有過失。

一審新北地院認定警方須為事故負4成責任，判賠555萬8818元。一審判決後，八德分局先是表示「尊重司法判決」，但稱全力支持員警依法查緝，將針對國賠部分上訴。

二審高院民事庭認為，姜欲攔查違停的轎車，連闖2紅燈，到了事發路口前，號誌燈已閃紅燈，且為時已久，對向車道也見機車跨行，卻未採任何防範措施就想通過路口，才發生事故，應負過失責任，八德分局須負國家賠償責任。

二審審酌楊女當時未注意到警備車已鳴笛、打閃光燈，仍貿然穿越路口，應負六成過失比例，再依法扣除楊女領取的220萬元強制保險金後，判八德分局應再給付楊女225萬9884元，總計781萬8702元，判決被最高法院廢棄，發回更審。

高院更一審認為，姜追緝可疑車輛，雖已開啟警示燈與警鳴器，依法有交通優先權，並得不受號誌指示限制，但因駕駛方式

甚為危險，仍應注意車前狀況，兼顧其他車輛及行人安全，尤其本案事發時間為上午9時許，地點位於交岔路口，當時也有其他人車往來通行，更應妥為注意。

更一審指出，依卷證資料顯示，姜駕車接近路口未煞車減速而有過失，楊女聽聞警鳴器聲響，未注意警備車位置及行車動線，仍駛出路口，也有過失，認為姜的過失比例應為40%、楊女則為60%。

更一審判決認為，依醫院鑑定結果，楊女喪失勞動能力比例應為84%，不能以楊女恐無法從事一般型態工作，即認她已喪失全部勞動能力，經計算後判八德分局應賠償744萬2626元。

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

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