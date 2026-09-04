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海軍退役中士被大陸吸收 接觸退役少將海巡科長情蒐未遂被訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海軍退役中士馬姓男子17年前被大陸方面吸收，對台刺蒐機密資料組織，陸續介紹王姓退役少將與大陸中共官員聯繫，蒐集公務機密外，利用國中同學會LINE群組聯繫海巡署于姓科長，蒐集我與美、日海洋事務交流計畫，遭王、于拒絕，台南高分檢認馬涉為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪起訴。

台南高分檢指出，新北憲兵隊接獲情資及廉政署南部地區調查組分別報請檢察官指揮偵辦，經過相當期間縝密蒐證，嗣持台南高分院法官核發搜索票，對馬等人及其相關處所搜索、扣押，扣得工作手機、隨身碟、行賄現金5萬元，及作為掩飾行賄金流互助會名單等關鍵證物。

檢方表示，馬姓男子為海軍退役中士，因貪圖私利，自2008年起接受大陸地區派遣而化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對我國海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。2021年初介紹王姓退役少將與大陸中共官員聯繫，並交付王報酬4萬2100元，著手吸收王刺蒐國防部有關軍事作戰情報資料及海洋委員會與美國簽訂合作協議等相關公務機密資料。王拒絕配合而未達目的。

檢方指出，自2023年起，利用國中同學會LINE群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高美金10萬元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付5萬元及蒐密用工作手機1支，指使于刺蒐我國與美、日海洋事務交流計畫等機密資料。

然而，于未予配合，且經本署即時查獲上情，因而使被告為中共發展情蒐組織之犯行未能得手。高分檢認馬涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂、收集公務上應秘密之文書未遂，以及貪汙治罪條例對公務員關於違背職務行為行求賄賂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。

台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。聯合報系資料照
台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。聯合報系資料照

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