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嚴防選舉賭盤 新北警掃蕩賭博81案逮210人 查扣百萬不法金流

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

為徹底剷除選舉賭盤盤口並淨化選前治安環境，新北市警察局配合全國同步執行選前查緝賭博行動，動員全局警力強勢出擊。專案期間共計查獲各類賭博案件81件、210人到案，總計查扣不法現金178萬1447元，展現壓制賭博犯罪與捍衛乾淨選風的強勢決心。

新北市刑大指出，此次行動成果包含實體賭場27件148人、六合彩簽賭7件7人以及網路賭博與選舉賭盤47件55人。其中，新北市刑警大隊偵六隊接獲情資，掌握30歲吳姓男子於樹林區民宅私設博弈機房，擔任網路賭博網站代理，大肆招攬賭客經營賭博業務。

專案小組經過連日埋伏蒐證，於今年9月1日持搜索票展開攻堅。警方破門時，現場多組電腦設備仍保持24小時連線運作，非法網站持續進行交易。警方當場逮捕吳姓主嫌，並查扣博弈電腦2組、手機3支及犯罪所得現金77萬8000元。警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續向上追查幕後經營者及犯罪金流。

新北市警方強調，網路賭博具隱匿與跨地域特性，警方將持續強化數位巡邏與情資蒐研，從代理端向上溯源並斬斷金流。隨著選戰進入倒數階段，警方將以「零容忍」態度防堵黑道幫派或境外勢力藉由選舉賭盤干擾選舉公平性。

警方同時呼籲，法務部已提高檢舉經營選舉賭盤獎金，最高可獲500萬元，並對檢舉人身分嚴格保密。民眾若發現任何疑似選舉賭盤情資，可撥打檢舉專線：0800-024-099，撥通後按4或向警察機關報案，共同維護公正選舉環境。

新北市刑警大隊偵六隊接獲情資，掌握30歲吳姓男子於樹林區民宅私設博弈機房，擔任網路賭博網站代理，大肆招攬賭客經營賭博業務，前天依法查獲送辦。圖／新北市刑大提供
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新北市刑警大隊偵六隊接獲情資，掌握30歲吳姓男子於樹林區民宅私設博弈機房，擔任網路賭博網站代理，大肆招攬賭客經營賭博業務，前天依法查獲送辦。圖／新北市刑大提供
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