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疑遭狗吠持刀追飼主 竹北男拒捕遭檢聲押獲准
新竹縣竹北市彭姓男子疑不滿犬隻吠叫，持刀追逐遛狗飼主，又持刀衝向員警，經警方開槍制止中彈送醫。新竹地檢署今天說，為防止彭姓男子傷後出院再犯，向法院聲請羈押獲准。
新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所8月26日接獲民眾報案，彭姓男子涉持折疊刀要攻擊遛狗民眾，幸飼主及時逃離未受傷。警方趕到現場，喝令彭姓男子放下刀械，彭姓男子不配合，反而持刀衝向員警。
為保護現場民眾及自身安全，員警當時先開1槍示警，彭姓男子仍未配合，員警接著開槍制止，彭姓男子臀部、大腿等非致命部位受傷送醫，經治療多日，昨天傷後出院，由警方移送台灣新竹地方檢察署偵辦。
竹檢表示，經檢察官訊問，認彭姓男子涉犯中華民國刑法恐嚇危安、攜帶兇器妨害公務執行等罪犯嫌重大，且有反覆實施恐嚇犯罪之虞，為防止再犯並維護公共安全，向台灣新竹地方法院聲押獲准。
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