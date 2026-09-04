疑遭狗吠持刀追飼主 竹北男拒捕遭檢聲押獲准

台北市精舍命案自稱「上師」的王江鎮（王薀）2024年間涉指示法等信徒開「批鬥大會」虐死蔡姓女子，「關禁閉」的蔣姓女信徒因命案曝光、王等人被羈押，心中恐懼消散才得以逃脫，終結以膠帶畫地為牢的無尊嚴生活。台北地檢署查出，蔣女左眼失明、髖關節完全毀敗重傷害，依私行拘禁致重傷害、強盜罪起訴王等7人。

2026-09-04 13:55