快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

疑遭狗吠持刀追飼主 竹北男拒捕遭檢聲押獲准

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣竹北市彭姓男子疑不滿犬隻吠叫，持刀追逐遛狗飼主，又持刀衝向員警，經警方開槍制止中彈送醫。新竹地檢署今天說，為防止彭姓男子傷後出院再犯，向法院聲請羈押獲准。

新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所8月26日接獲民眾報案，彭姓男子涉持折疊刀要攻擊遛狗民眾，幸飼主及時逃離未受傷。警方趕到現場，喝令彭姓男子放下刀械，彭姓男子不配合，反而持刀衝向員警。

為保護現場民眾及自身安全，員警當時先開1槍示警，彭姓男子仍未配合，員警接著開槍制止，彭姓男子臀部、大腿等非致命部位受傷送醫，經治療多日，昨天傷後出院，由警方移送台灣新竹地方檢察署偵辦。

竹檢表示，經檢察官訊問，認彭姓男子涉犯中華民國刑法恐嚇危安、攜帶兇器妨害公務執行等罪犯嫌重大，且有反覆實施恐嚇犯罪之虞，為防止再犯並維護公共安全，向台灣新竹地方法院聲押獲准。

飼主 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男毒駕拒檢撞輾所長致腿骨折重傷 遭彰院判刑

南投議長外甥遭凌虐致死 檢警追查「藏鏡人」 曾、辜收押禁見

撞北檢大門運將「昨天才被報警」 今起床直接犯案...挑北檢原因曝光

無良！中壢男自營殯葬業疑向喪家敲竹槓 口袋竟藏喪屍煙彈

相關新聞

警飛車追緝拒檢車輛…把女騎士撞到智力退化 八德分局要國賠744萬元

桃園市政府警察局八德分局姜姓警員2018年追緝拒檢車輛時，不慎撞傷楊姓女騎士，造成楊女智力衰退、生活無法自理，姜被依過失傷害罪判刑5月確定。民事部分，一審判八德分局須賠償楊女一家三口555萬餘元，二審判賠781萬餘元，判決被最高法院廢棄發回更審，台灣高等法院更一審今改判八德分局應賠償744萬餘元，可上訴。

在陸受託支解烹屍卻不用再關 簡男判2年免執行法院揭關鍵理由

2008年中國廣東省中山市發生一起綁架命案，被害人遭綁架後遇害，遺體更遭肢解、烹煮、絞碎。當時受黃男要求協助處理遺體的簡男，近日遭南投地方法院依損壞屍體罪判刑2年，不過因他早已在中國大陸因同一犯行服刑3年完畢，法院依兩岸人民關係條例規定，免除全部刑期執行。

精舍命案是她的一線生機 女信徒關禁閉失明、跛腳 王江鎮7人起訴

台北市精舍命案自稱「上師」的王江鎮（王薀）2024年間涉指示法等信徒開「批鬥大會」虐死蔡姓女子，「關禁閉」的蔣姓女信徒因命案曝光、王等人被羈押，心中恐懼消散才得以逃脫，終結以膠帶畫地為牢的無尊嚴生活。台北地檢署查出，蔣女左眼失明、髖關節完全毀敗重傷害，依私行拘禁致重傷害、強盜罪起訴王等7人。

台中四寶爸狠虐兒子7年！國小打到高中只吃營養午餐 少年罹重鬱

台中1名男子育有4名小孩，他長期朝大兒子施暴，用皮帶抽打、揮鐵鎚，不准吃飯讓只能靠學校營養午餐度日，釀少年罹患重鬱症。法院認為，男子行為殘暴，剝奪兒子就醫、飲食權利長達7年，考量雙方調解成立、少年回復就學，一、二審都依妨害幼童發育罪判他1年徒刑、緩刑5年，全案確定。

竹北男子酒後持刀攻擊遛狗女 檢方聲請預防性羈押獲准

47歲彭姓男子疑似不滿路過女子遛狗時，狗朝他吠叫，竟持預藏的折疊刀追逐女子。警方獲報趕抵，但彭男不但拒絕放下刀械，還持刀衝向員警，警方開2槍制止，彭男臀部、大腿中彈送醫，無生命危險。彭男昨天出院，由警方移送新竹地檢署偵辦，檢察官認為被告酒後隨機攻擊民眾，且有反覆實施恐嚇犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

酒駕時速90公里逆向撞死女師 張男肇逃5小時投案國民法官判17年

一名台灣來金門做工的張姓男子去年10月酒後駕駛BMW權利車，明知自己無照且已有多次酒駕紀錄，仍執意上路，行經金湖鎮環島北路二段時，以時速90公里以上高速逆向超車，連續超越7輛車，最終撞上翁姓女騎士，造成45歲幼兒園女教師重傷不治，張男事後還棄車逃逸，行徑可惡。經國民法官與職業法官所組成的合議庭審理後昨日宣判，依加重酒駕致死罪判刑13年，肇事致死逃逸罪判4年10月，合併應執行有期徒刑17年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。