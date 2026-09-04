台中四寶爸狠虐兒子7年！國小打到高中只吃營養午餐 少年罹重鬱

台中1名男子育有4名小孩，他長期朝大兒子施暴，用皮帶抽打、揮鐵鎚，不准吃飯讓只能靠學校營養午餐度日，釀少年罹患重鬱症。法院認為，男子行為殘暴，剝奪兒子就醫、飲食權利長達7年，考量雙方調解成立、少年回復就學，一、二審都依妨害幼童發育罪判他1年徒刑、緩刑5年，全案確定。

檢方起訴指出，男子和女友生了4個小孩，但他沒對孩子辦認領手續，一家6口同住西區，男子對大兒子不滿、缺乏耐心，自他國小4年級9歲起長期揮打、凌虐成傷，卻幾乎沒帶去就醫，約每周4次拿衣架、鐵製木柄、鐵鎚或皮帶毆打，還會掐脖、命罰跪。

檢方發現，男子不准大兒子吃飯，讓他只能吃學校營養午餐度日，孩子新舊傷遍布、未獲醫療照護，臉部有撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛，雙膝也有瘀青，2017年學校見他反覆受傷，通報社會局緊急安置。

兒子經安置一段時間返家又遭生父施暴，2022年讀高中再度被學校通報，他向社工吐露從小遭爸爸暴力對待、長年凌虐，醫院更診斷出他罹患複雜性創傷後壓力症候群、重鬱症；檢方依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴男子。

台中地院一審簡易庭審酌，男子為生父，卻在兒子身心發展關鍵期，長達7年頻繁施暴，又有未供飲食、傷不使療等消極虐待，逾越懲戒範圍該當凌虐行為，痛批他極盡粗暴不仁，剝奪其飲食與就醫權利，考量男子坦承、調解成立，孩子已復學、回家，依妨害幼童發育罪判他1年徒刑，緩刑5年。

台中地院二審合議庭查，男子犯修正後即現行刑法第286條第1項妨害幼童發育罪，原審未查，用修正前刑法第286條第1項論處，有判決適用法則不當之違法，撤銷仍判他1年徒刑、緩刑5年，全案確定。

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