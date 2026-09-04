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愛慕同事2個月密集「偶遇」 恐怖男跟騷罪判10月...創下判最重紀錄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子愛慕醫院女同事，2個多月密集和她搭話，女子刻意繞道、搭末班車廂或臨時離開站台都驚見對方身影，張還要求擁抱、當朋友，或佯稱認識檢察官暗示女子涉案；台中地院依1個實行跟蹤騷擾行為罪，重判張男10月徒刑，幾乎達刑度天花板，創下跟騷罪至今判最重案例，仍可上訴。

跟蹤騷擾防治法第18條第1項規定，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役，實務上常見判處拘役、6月以下徒刑且得易科罰金；台中地院罕見判到10月徒刑，接近刑度天花板，若全案確定張男得入獄，顯見法院就其跟騷行為作出嚴厲評價，判決具警示重要意義。

檢警調查，張男和女子都在某醫院任職，張曾追求但被婉拒，他卻自2024年9月6日至11月11日間至少12度跟騷，包括趁對方上下班時，在豐原火車站搭話詢問陪同去買拜土地公供品、要求換LINE，或在豐原轉運站數度刻意相遇、詢問是否要搭便車。

女子有次搭火車見張尾隨，她躲進廁所致電男友求救，離開時又驚見張站在門外，並傳「妳是不是誤會我了」、「看來我太晚才敢鼓起勇氣想追妳」、「謝謝妳走入我生命當中」、「我絕對沒要跟蹤或對妳不利。」

幾天後張男又向她搭話說「有發現妳一直在躲我，只是我不知道妳有男友」還詢問能否相互擁抱一下，未來繼續當朋友，當場遭女子拒絕；就連女子見張男排隊要和她搭同班火車，自己以講電話為由離站，未料一出站又驚見張出現在驗票口附近。

此外，張還向女子聲稱苗栗地檢署在偵辦個資外洩案，並刻意提及她姓氏、大學，影射案件與其有關；女子上班騎車發現前輪沒氣，張就尾隨在後大叫她名字，並告知其前輪沒氣，女子表示會自行處理，張卻騎車跟在後表示有打氣設備，要幫他輪胎打氣，還說自己未婚妻就是這樣過世的。

台中地院審理時，張矢口否認跟騷，其辯護人稱很多都是女子偶遇張男，不是跟蹤，對話也僅是同事問候，張確實對女子心動想發展成男女朋友，但知道她有男友就退出，沒逾越分寸，毫無騷擾、性暗示對話。

女子證稱，不敢跟張起衝突，告知有男友想讓他知難而退，張卻還說要擁抱一下、繼續當朋友，她當下很害怕，張還說認識苗栗地檢署檢察官認識，自稱他是苗檢機電顧問，說苗檢近期偵辦很嚴重的公務員個資洩漏問題，暗示當事人是她，因不知張為何有她個資，感到緊張、害怕。

中院查，張男違反女子意願，對她觀察、跟蹤、盯梢、守候、尾隨接近經常出入或活動場所、對她威脅言語、追求，導致女子不堪其擾，已屬跟蹤騷擾行為，且次數密集並非「偶遇」不採信其辯詞。

中院認為，張不能謹守人際分際，對女子生活干擾，釀她心生畏怖，且犯後始終否認，未獲諒解，兼衡犯罪動機、目的、手段等，依實行跟蹤騷擾行為罪，判張男有期徒刑10月。

台中張姓男子愛慕醫院女同事，2個多月密集和她搭話，還要求擁抱、當朋友等，台中地院依跟蹤騷擾行為罪，重判張男10月徒刑，幾乎達刑度天花板。示意圖（與本案無關）／ingimage
台中張姓男子愛慕醫院女同事，2個多月密集和她搭話，還要求擁抱、當朋友等，台中地院依跟蹤騷擾行為罪，重判張男10月徒刑，幾乎達刑度天花板。示意圖（與本案無關）／ingimage

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