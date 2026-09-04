郭書瑤撕社區公告影像外洩怒提告 副主委違反個資法不起訴

藝人郭書瑤去年傳出積欠台北市信義區的社區大樓管理費1年4萬餘元，被點名清空放置大廳的包裹還撕毀管委會公告，郭不滿她在電梯的影像曝光，提告管委會蘇姓副主委違反個人資料保護法、妨害秘密等罪。郭日前撤告妨害秘密罪，台北地檢署今偵結，認定蘇蒐集影像是為了處理公共事務，無證據顯示不當利用個資影像，給予不起訴處分。

去年5月間郭書瑤被周刊爆料，花1500萬元購買的信義區社區頂樓小豪宅，卻積欠社區管理費4萬多元，且包裹放在社區大廳「堆成一座小山」，成為住戶口中的頭痛人物，管委會聲請強制執行卻無下文，原來是郭書瑤拒收後公文轉到派出所，員警通知領取也未果。管委會後續在電梯張貼公告，點名郭書瑤積欠一年近5萬元管理費，要求7日內繳交，否則再次聲請強制執行，郭後續已繳清。

郭書瑤當時透過經紀人道歉，稱因工作忙碌、常常飛海外工作而不在台灣，沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，已深自檢討，並用最快速度處理完畢。日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，「真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」。

郭書瑤去年5月間提告社區管委會蘇姓副主任委員涉違反個資法等，郭穿著白色長袖上衣、長褲抵達北檢，長髮飄逸輕便出庭，庭後簡單回應「這件事情有一點點複雜，就交給律師處理，我就不做多解釋，真的很謝謝大家，我不知道會驚動到這麼多人，大家辛苦，謝謝」。

蘇女供稱，因社區公告不見才會請人調閱監視器傳到群組，他沒有將影像給週刊，不知道是誰去爆料。

北檢傳訊林姓管委會財務委員、程姓管委會副主委兼社區財務秘書等人作證，認定此案是郭書瑤未如期繳納管理費、包裹逾時未領，見管委會張貼公告勸導自行取下公告，蘇姓副主委是為了究明公告不翼而飛的經過，才在2024年5月間指示程姓秘書調閱社區監視器影像後，並上傳到「事事如意」的4人群組，讓社區委員周知。

檢方認為，蘇女被控違反個資法部分，其蒐集影像目的是為了處理社區公共事務，保障社區權益，且無事證顯示蘇將影像不當利用，認定蘇是在必要範圍內利用影像，全案無法證明周刊取得影像及爆料來源，依罪疑唯輕原則，不能光以蘇女主導調閱監視器就認定外洩影像，犯罪嫌疑不足不起訴。