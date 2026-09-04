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夫出國期間妻猛違停！罰單950件逾31萬不繳 被扣車馬上辦分期
基隆張姓男子欠繳交通罰鍰31萬餘元遲未繳納，違規筆數已累計達950筆，經移送宜蘭分署執行。張男入出境頻繁，宜蘭分署屢次通知均未處理欠款，昨天車子停在愛四路廟口商圈路邊停車格被查扣，張已出國數月，違規卻不停歇，實際用車人張妻急忙到場，至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才免愛車被拖吊。
法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處、基隆監理站合作，整合路邊停車收費資訊，一旦發現欠款車輛停放路邊停車格，即通報宜蘭分署執行處分。
昨天下午有一輛汽車停在基隆市愛四路廟口商圈路邊停車格，系統發出警報，一輛2011年出廠的Nissan汽車，欠繳交通罰鍰950筆約31萬元，宜蘭分署到場查扣，經查張姓車主已出國數月，交通違規卻不停歇，實際用車人為張妻。
張男欠繳交通罰鍰31萬餘元遲未繳納，經移送宜蘭分署執行，張男入出境頻繁，宜蘭分署屢次通知，均未到場處理欠款事宜，扣押存款亦僅扣得零星款項，不足清償全部欠款。
書記官到場後聯繫車主，張妻急忙到場瞭解，她表示張男已經出國數月，她是實際用車人，平日載送小孩及工作忙碌，未留意罰單已累積至31萬餘，她擔心張男可能因此遭限制出境，願擔任車輛保管人，並提出清償計畫，隨即至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期及配合相關執行程序，才免於拖吊。
宜蘭分署指出，加強執行車輛相關稅費罰鍰案件，民眾接獲交通罰鍰通知後，務必於期限內自行繳清，以免遭移送執行。如執行中確有經濟困難，應主動聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期等方式辦理欠款，切勿置之不理，以免遭扣押存款、薪水，甚至執行愛車、不動產、限制出境，得不償失。
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