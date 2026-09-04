南投拘禁致死丟包醫院案 警破暴力集團逮10人送辦

南投縣竹山鎮日前發生被害人遭拘禁毆打致死，「丟包」醫院外搶救不治案件，除涉案6人被警方法辦，刑事局深入追查幕後暴力犯罪集團，日前再逮捕主嫌辜男等10人，警詢後依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第五隊於今年初蒐報發現主嫌47歲辜姓男子，在南投縣竹山鎮等地區成立暴力犯罪集團，並於民國114、115年間夥同組織成員，涉嫌妨害自由、恐嚇取財、傷害及毀損等多項案件。

經中打與南投、台中、彰化、雲林及保安警察第一、第三總隊等單位共組專案小組，並報請南投地檢署偵辦。

警方偵辦期間，發現辜男疑因砸車糾紛，指揮旗下成員於115年8月28日晚間10時多，將被害人莊男強押至組織位於竹山鎮某處據點後毆打，隔日發現莊男意識不清、全身癱軟，經叫車將莊男載至醫院急診室門口後離去，但被害人經急救無效死亡。

經專案小組追查涉私行拘禁傷害致死案犯嫌，陸續拘提暴力犯罪集團幹部曾男及成員等6人到案，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見成員余男等3人獲准。

警方續針對主嫌辜男及旗下集團成員先前所涉組織犯罪防制條例等案件部分，於1日查緝辜男等10人到案，全案於警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法加重私行拘禁致死等罪嫌送辦，其中辜男及幹部曾男經檢方向法院聲請羈押禁見獲准。