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嘉義金虎爺會無差別炸傷29人 趙偉志判28年定讞將在南監服刑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

2023年嘉義市「和聯境金虎爺會」遶境晚會爆炸案，造成包括2歲兒童在內29人受傷，涉案男子趙偉志經最高法院審理後，上月底駁回上訴，全案判刑28年、併科罰金30萬元確定。嘉義地檢署表示，趙男自案發後即遭羈押，歷經三審均未曾交保，目前人在台南監獄服刑，將由嘉義地檢署委託台南地檢署代為執行。

這起震驚嘉義的爆炸案發生於2023年7月15日晚間，「嘉義和聯境金虎爺會創會10周年」遶境晚會在嘉義市西區舉行，晚間9時55分左右，會場臨時垃圾集放處突然傳出巨大爆炸聲響，現場閃光、火花四射，造成29名民眾燒燙傷及遭金屬碎片擊傷，傷者中包括兒童，最小僅2歲。

檢警初步調查一度懷疑是垃圾袋引發氣爆，但專案小組追查後發現是人為製造爆裂物。警方調查發現，趙偉志當晚先將裝有爆裂物的綠色手提袋帶到活動現場，在金山路慢車道來回徘徊觀察，晚間9時51分左右，將爆裂物放置在距離舞台僅約2、3公尺的臨時垃圾集放處，隨後離開現場。

趙男之後步行至約30公尺外的巷內，持無線遙控器遠端引爆，爆炸威力造成大量金屬碎片飛散，導致現場29名無辜民眾受傷。警方循線追查，同年10月6日將趙男逮捕，並在其相關處所查扣改造槍枝及製造爆裂物相關物品。

本案一審嘉義地院認定，趙男為報復社會，預謀在民眾聚集的活動場所放置爆裂物，屬無差別攻擊，犯罪手段冷酷，造成大批民眾受傷並引發社會恐慌，因此判處無期徒刑。

案件上訴後，台南高分院更一審認為，雖無法證明趙男在製造爆裂物當下即已起意引爆傷人，但他選擇人潮聚集場所放置爆裂物，造成29人受傷，嚴重危害公共安全，因此改依未經許可製造爆裂物罪判處14年、成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判處18年，合併應執行有期徒刑28年，另併科罰金30萬元。最高法院認定二審判決並無違誤，日前駁回趙男及檢方上訴，全案28年刑期確定。

嘉義地檢署表示，趙偉志從案發後遭羈押至今，歷經一、二、三審均未獲准交保，目前在台南監獄服刑。由於他另涉其他案件刑期，預計於明年2、3月間執行完畢，之後將接續執行本案28年有期徒刑，均在台南監獄服刑，為造成29名民眾受傷的犯行付出法律代價。

嘉義和聯境金虎爺會3年前發生爆炸案。聯合報系資料照
嘉義和聯境金虎爺會3年前發生爆炸案。聯合報系資料照

嘉義 爆炸 遶境

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