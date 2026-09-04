昔扁案汙點證人 郭銓慶涉內線被訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

曾捲入扁家弊案的力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，涉嫌在力麒不動產交易案及宏易創新公司私募二萬張股票案，以家人、員工帳戶買賣股票套利，擬制性獲利共二三九萬餘元。台北地檢署昨依證券交易法內線交易罪起訴郭等五人，五人均自白繳回犯罪所得，檢方建請法院減刑。

力麗集團第一代郭木生以紡織起家，二○○一年起第二、三代接班，設立諸多關係企業，郭木生的長子郭銓慶二○二四年擔任力麗集團總裁。

郭銓慶二○○四年間為爭取南港展覽館工程，行賄前總統陳水扁妻子吳淑珍二七三萬美金，當時匯率換算約台幣逾九千萬元，且用胞妹海外帳戶洗錢，特偵組當年偵辦弊案，郭轉為汙點證人成為關鍵角色。

檢方查出，郭銓慶二○二一年為籌措力麒公司蓋新辦公大樓資金，決定出售力麒持有的北市松江路不動產，同年十月廿七日發布重訊，預計處分利益共二億八千六百萬元。郭涉在利多消息禁止交易期間，用孫子、孫女、外孫的帳戶買進力麒股票，擬制性獲利四萬九千一百元。

宏易公司二○二四年間為尋覓資金挹注助轉型，私募二萬張股票，郭銓慶與宏易陳姓董事長協議，規畫宏易收購力麗集團旗下山林旭公司進行產業轉型，郭安排山林旭總經理李靜綺等人參與應募。

北檢起訴指出，郭參與宏易私募案，卻在二○二四年八月三十日至九月廿日股票限制交易期間，以祕書、前員工證券帳戶買賣宏易股票，擬制性獲利共二三四萬餘元。

郭銓慶 力麒 力麗

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