倒閉健身房提供26帳戶 洗錢26億

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

在台中等地經營五間連鎖健身房的詹姓男子，疫情期間因經營不善倒閉，拉前員工將廿六個公司帳戶供博弈集團水房洗錢，刑事局電信偵查大隊追查發現水房謝姓負責人涉洗錢廿六億，不法獲利逾二千六百萬元，警方已逮獲十九人，並查扣帳戶內逾千萬元，依組織犯罪條例、洗錢、加重詐欺等罪移送台中地檢署偵辦。

電偵大隊第三隊日前偵辦網路博弈案件，分析可疑金流交易明細，發現有大量賭資透過多個公司銀行帳戶頻繁進出，交易情形與公司實際營業狀況顯不相當，疑有洗錢情事。

經專案小組深入追查，發現在台中、新竹、彰化經營連鎖健身房的詹姓男子，因新冠疫情影響生意而收攤，詹為賺錢，轉而將公司帳戶提供給幫博弈集團洗錢的水房，詹再抽取百分之一的水錢，後來又拉親友、健身房前員工一起提供帳戶賺錢。

專案小組調查，水房謝姓負責人（五十歲）利用詹等人提供的公司銀行帳戶，由水房串接非法線上博弈娛樂城，協助處理賭客儲值入金、出金及賭資轉匯，並架設販售美妝、露營用品等商品虛假購物網站，藉此將博弈入出金包裝為一般網路購物款項，製造正常商業交易假象，規避金融機構風險控管及查緝。

警方追查，謝從去年二月起至今年七月止，涉利用廿六個公司帳戶幫博弈集團水房洗錢，經手賭資累計逾廿六億餘元，不法獲利上看二千六百萬元；謝出入開進口名車、住台中北屯透天豪宅。

警方七、八月在台中及彰化等地發動兩波搜索，逮獲謝、詹等十九人，查扣多個帳戶內共計一○七○餘萬元及手機、存摺等贓證物。

警詢後，依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送台中地檢署偵辦，詹、謝二人複訊後，各以五萬元交保。

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