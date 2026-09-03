快訊

破壞日本國寶 五熊發聲道歉：對自己的愚昧無知沒有任何藉口

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

五熊獲釋了！破壞日本國寶掀眾怒 傳已繳清10萬台幣罰款

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中榮總自神經外科部爆出「廠商代刀」風波，導致兩名科主任被法辦後，日前因網路流出該院廖姓網紅醫師與鄒姓主管在案例晨會上因脊椎手術爆發激烈口角的錄音，再度引起外界議論，風波再度延燒。台中市衛生局今天下午已前往台中榮總約談相關人，表示全案待告一段落，會再移送台中地檢署偵辦。

據了解，除了日前的網路錄音，亦還有另一段錄音流出。因內容又涉及「廠商開刀」和是否洩漏病人隱私部分，衛生局因此主動登門約談相關人，除了鄒姓主管，廖姓醫師因為出國，待他返國後再約談。因錄音經過剪輯後製，是否為真，也有待移送檢方後進一步勘驗。

對於台中榮總神經外科一再因內部不和而內鬥，除了外界議論紛紛，也令人擔憂是否影響醫療品質？並認為院方應該在爭執的兩方之外，找出中立第三方負責管理，否則內部永無寧日。

據了解，近日網路流出一段涉案廖姓網紅醫師與鄒姓主管在案例晨會上因脊椎手術爆發激烈口角的錄音，過程提及「廠商開刀」、「很多人問我為什麼廖某沒事？」等內容，引發關注。兩人的爭執內容還談及神外有數起醫療糾紛。

台中榮總曾回應說，因該音檔外流了醫院內部臨床病例討論的內容，恐涉及洩露病患的隱私，已請法律專家評估是否移送檢調，顯示中榮本身亦已注意此事，並有意進一步追究洩露責任。

台中榮總2名科主任、廖姓網紅醫師等3名醫師日前遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中2名科主任遭檢方依違反醫師法起訴，廖未被追訴但被院方記申誡。

對於有錄音外流一事，鄒姓主管曾強調，晨會屬於非公開的內部會議，若討論內容遭無端洩漏並引發風波，未來可能造成醫界「寒蟬效應」，讓醫療人員不敢在內部會議中充分討論及檢討，對台灣醫療發展並非好事。

廖姓醫師也在社群平台發文回應，表示對錄音外流表達不滿，並指自己長期投入重症醫療，病人術後平安進步卻仍遭檢討。

台中市衛生局下午再度前往台中榮總約談相關人，追查是否洩漏病人隱私以及醫師有代刀情形。圖／取自台中榮總官網
台中市衛生局下午再度前往台中榮總約談相關人，追查是否洩漏病人隱私以及醫師有代刀情形。圖／取自台中榮總官網

衛生局 台中榮總 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

壽喜燒名店厭女？曾嗆「台女不如娶越南」 遭出征急道歉：小編個人發言

診所遭爆C肝群聚勒令停業…醫師出面喊冤「有瑕疵但絕無感染風險」已提申訴

劉偉民又惹議！曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變成英雄表演

走廊淨空…台大急診沒塞爆「民眾調節」

相關新聞

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

台中榮總自神經外科部爆出「廠商代刀」風波，導致兩名科主任被法辦後，日前因網路流出該院廖姓網紅醫師與鄒姓主管在案例晨會上因脊椎手術爆發激烈口角的錄音，再度引起外界議論，風波再度延燒。台中市衛生局今天下午已前往台中榮總約談相關人，表示全案待告一段落，會再移送台中地檢署偵辦。

謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

勞動力發展署（下稱勞發署）北基宜花金馬分署（下稱北分署）分署長謝宜容涉及職場霸凌，事後遭記一次2大過免職。謝女不服記過處分，提起行政訴訟請求撤銷；台北高等行政法院審理，認定勞動部長在接受立委質詢時已先行公布懲處結果...

獨／國稅局高官貪汙弊案...被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

財政部中區國稅局爆發貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核，涉嫌和多名會計師共謀，讓納稅人以不實財報逃稅並收受賄賂，王男退休前2個月遭搜索，檢方查獲他豪宅、上千萬元現金，現將王男1名公務員、3名會計師等，共18人列被告，朝貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌偵辦。

新北議員涉圖利建商二審判3年半 邱烽堯：尊重司法會依法上訴捍衛清白

國民黨籍新北市議員邱烽堯及父親、前中和市長邱垂益被控涉中和安樂市場開發弊案，一審依貪汙治罪條例圖利罪判邱烽堯3年6月徒刑、邱垂益判10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，邱烽堯仍判刑3年6月、邱垂益10年，可上訴。

光澤醫美針孔偷拍案移審 在押2主管續押禁見

繼愛爾麗後，另一大醫美集團光澤也因裝設偽裝型監視器偷拍民眾，上周新北地檢署依涉犯兒少年性剝削條例、個人資料保護法、刑法無故竊錄他人性影像及湮滅刑事證據等罪，起訴光澤營運協理陳志敏、資訊部主管唐詠傑共9人。從案發後羈押至今的陳、唐2人今天移審新北地方法院，稍早法官已裁定將2人繼續羈押禁見。

毒駕男欠36萬罰鍰 執行署登門赫見他失能靠母養「人生全變」

一名男子因毒駕遭罰36萬卻遲遲未繳，執行署新竹分署承辦書記官發現，他名下幾乎沒有可供執行財產，也無固定收入。今年5月訪查，才發現男子中風後已不良於行，不僅無法工作、沒有收入，生活起居也全靠母親與手足照料。新竹分署呼籲，毒駕付出的代價，恐怕遠不只36萬罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。