獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

台中榮總自神經外科部爆出「廠商代刀」風波，導致兩名科主任被法辦後，日前因網路流出該院廖姓網紅醫師與鄒姓主管在案例晨會上因脊椎手術爆發激烈口角的錄音，再度引起外界議論，風波再度延燒。台中市衛生局今天下午已前往台中榮總約談相關人，表示全案待告一段落，會再移送台中地檢署偵辦。

據了解，除了日前的網路錄音，亦還有另一段錄音流出。因內容又涉及「廠商開刀」和是否洩漏病人隱私部分，衛生局因此主動登門約談相關人，除了鄒姓主管，廖姓醫師因為出國，待他返國後再約談。因錄音經過剪輯後製，是否為真，也有待移送檢方後進一步勘驗。

對於台中榮總神經外科一再因內部不和而內鬥，除了外界議論紛紛，也令人擔憂是否影響醫療品質？並認為院方應該在爭執的兩方之外，找出中立第三方負責管理，否則內部永無寧日。

據了解，近日網路流出一段涉案廖姓網紅醫師與鄒姓主管在案例晨會上因脊椎手術爆發激烈口角的錄音，過程提及「廠商開刀」、「很多人問我為什麼廖某沒事？」等內容，引發關注。兩人的爭執內容還談及神外有數起醫療糾紛。

台中榮總曾回應說，因該音檔外流了醫院內部臨床病例討論的內容，恐涉及洩露病患的隱私，已請法律專家評估是否移送檢調，顯示中榮本身亦已注意此事，並有意進一步追究洩露責任。

台中榮總2名科主任、廖姓網紅醫師等3名醫師日前遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中2名科主任遭檢方依違反醫師法起訴，廖未被追訴但被院方記申誡。

對於有錄音外流一事，鄒姓主管曾強調，晨會屬於非公開的內部會議，若討論內容遭無端洩漏並引發風波，未來可能造成醫界「寒蟬效應」，讓醫療人員不敢在內部會議中充分討論及檢討，對台灣醫療發展並非好事。

廖姓醫師也在社群平台發文回應，表示對錄音外流表達不滿，並指自己長期投入重症醫療，病人術後平安進步卻仍遭檢討。