陳雪生疑涉公積金詐助理費 胞弟、辦公室主任加保20萬元

四連霸立委陳雪生被控利用親友詐領國會助理費，又涉收受前國大代表楊肅元、金欣海運實際負責人「贊助助理」的不正利益。台北地檢署今針對詐領助理費部分追查金流，發動第二波搜索、約談，檢察官複訊後，陳雪生胞弟、辦公室主任陳雪懷加保20萬元，秘書邱吉承、秘書林佩儒各10萬元交保，林詩發及證人翁穎程請回。

北檢今晚複訊後，陳雪懷（上次具保10萬元）加保20萬元；秘書邱吉承、秘書林佩儒均由證人轉被告，各10萬元交保；前次具保5萬元的助理林詩發訊後請回；助理翁穎程證人身分請回。

北檢今搜索立院辦公室秘書邱吉承、助理林佩儒、證人翁姓助理等3人住居所，並約談3人到案，另也約談陳雪生胞弟辦公室主任陳雪懷及助理林詩發，釐清國會助理費的金流性質及使用方式。

檢方追查，陳雪生涉嫌找「親友團」當人頭，長期詐領國會助理費，部分款項恐挪作私用，邱、林等人涉嫌從2022年起陸續擔任國會助理迄今，從事助理工作領取公費助理薪資，但涉嫌上繳一定比例「現金」給辦公室主任陳雪懷統籌處理，疑似設立辦公室「公積金」，案件詐領金額仍計算中。

貪汙不違背職務行、收賄罪部分，專案小組追查，楊肅元、陳雪生在1996年均當選第3屆國大代表，交情逾30年關係良好，楊被控涉嫌長期「贊助助理」，提供不正利益給陳使用，而這名特助身分特殊，曾擔任海軍敦睦艦隊少將的范寶華，實際從事國會助理工作，薪水由金廈公司支付，金額約上百萬元。

北檢8月24日指揮調查局台北市調查處、南機站等調查官兵分35路，大規模搜索約談，親友團等人以2萬元至50萬元不等金額交保。陳雪生涉貪汙罪嫌200萬元交保、限制出境出海；楊肅元150萬交保、限制出境出海，范寶華則50萬元交保。

貪汙不違背職務行、收賄罪部分，專案小組追查，楊肅元、陳雪生在1996年均當選第3屆國大代表，交情逾30年關係良好，楊被控涉嫌長期「贊助助理」，提供不正利益給陳使用，而這名特助身分特殊，曾擔任海軍敦睦艦隊少將的范寶華，實際從事國會助理工作，薪水由金廈公司支付，金額約上百萬元。