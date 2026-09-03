法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

2024年底鬧得沸沸揚揚的勞動部公務員之死，當時的勞動力發展署北分署長謝宜容因涉及職場霸凌，事後遭記2大過免職，謝女不服提起行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院審理，認定時任勞動部長何佩珊接受立委質詢時先公布懲處結果，形同「未審先判」，且未讓謝有機會陳述意見，程序、事實認定上均有違誤，判決撤銷免職處分。

對此，勞動部回應，目前尚未收到台北高等行政法院判決書之完整內容，將於收受判決書後，研議上訴等相關事宜。此外，謝員目前另依公務員懲戒法相關規定停職中，其停職身分與狀態不受今日判決影響，並未復職。

2024年11月，吳姓公務員之死爆出職場霸凌疑雲，勞動部為此啟動行政調查，但第一次調查認定謝宜容非吳員輕生主因，雖管理方式、情緒控管不當，但目的良善，將她降調主管職，引爆輿論怒火。事後勞動部火速召開考績委員會，在謝無法到場陳述意見下，做出2大過免職決議。

北高行還原勞動部懲戒程序指出，時任勞長何佩珊接受立委質詢時，逕自答稱會作成一次記2大過處分，隨後才由部會召開考績委員會，形同「未審先判」；且記過處分由上級機關交由下級機關審議，無從發揮機關內部同儕間評量，嚴重違反正當法律程序，處分前也未通知謝宜容到場，剝奪她的發聲權。

北高行認為，該案處分明顯違反程序基本權利的保障，且考績委員會以勞動部行政調查報告作為事實認定基礎，懲處結果卻與報告中記載「無法證明關係人甲（即吳姓員工）有遭長官職場霸凌情事」等情事有所矛盾，具違法判斷的違誤，判決撤銷復審決定及原處分。