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陸企在台洗產地 90人涉替中國製產品漂白貼上MIT遭移送法辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局航業調查處聯手財政部關務署、經濟部國際貿易署，偵辦大陸企業在台「洗產地」案，痛批業者為中國製產品及供應鏈的「漂白」行為，近1個月專案共執行60案，約談90人次，違法出口金額397萬餘元，依偽造特種文書、業務登載不實及虛偽標記原產國等罪名分別移送台中等12個管轄地檢署。

「美中貿易戰」中，美國持續對所有中國製品施以平均高達32％至40％關稅的高壓貿易政策，中國相應發展出「灰色供應鏈」，主要手法就是「洗產地」規避美國高額關稅。

調查局追查，部分廠商自中國進口電子線材及元件、繼電器、化學原料、電器用品、模具、工具機零件等產品後，直接換下貨物外包裝，直接標示「MADE IN TAIWAN」，並檢附不實「輸美國貨品原產地聲明書」後，出口美國。

調查局統計，今年8月1日至8月28日，總計執行60案、動員405人次、約談90人次，案件違法出口金額達新台幣397萬9562元；犯嫌涉刑法偽造特種文書、行使業務上登載不實文書、虛偽標記原產國或品質等罪，經台中地檢署等12個地檢署偵辦。

調查局指出，此次專案的陸企背景，包括受中國政府直接指導與監管的知名企業。大陸廣東省深圳市景陽科技股份有限公司旗下「尚陽香港有限公司」，負責安全監控產品及電子設備進出口業務，中國安全防範產品行業協會」常務理事單位，名義上雖為民間組織，實質上是受中國公安部等政府部門直接監管。

調查局指出，美國聯邦通訊委員會於今年8月起草新規定，計畫將中國製造的新型號光收發模組列入進口黑名單。涉及敏感出口貨品部分，大陸廣東省深圳市「愛得泰科技股份有限公司」生產「光收發模組」經初步加工後，出口至美國。此類晶片與韌體涉及數據傳輸安全，若製造商為受中國政府監控廠商，藉由惡意韌體更新或寫入後門程式等手法，使該模組於特定指令下關閉或停止運作，將造成關鍵基礎設施斷網、達成阻斷服務攻擊（DoS）或惡意封包注入（Packet Injection）。

調查局查出，大陸廣東省深圳市「斯晟乾有限公司」、大陸浙江省溫州市「兆順進出口公司」、大陸上海市「輕紡集團進出口公司」及大陸吉林省長春市「國際有限公司」等公司生產電力及自動化控制系統等產品。進口後未達附加價值超35%或未變更稅則號列的實質轉型條件，即在嘜頭及外包箱標示「MADE IN TAIWAN」，並檢附不實「輸美國貨品原產地聲明書」報關出口至美國，該等電力系統若遭有心人士植入惡意木馬程式則可能引發電力系統癱瘓，遠端破壞關鍵基礎設施，具資安疑慮。

調查局直指，此種為中國製產品及供應鏈的「漂白」行為，不僅致我國出口產品面臨更嚴格的原產地審查規定及成本，更可能使台灣面臨美國懲罰性關稅或貿易限制措施，嚴重損害我國經貿利益及「台灣製造」的國際信譽，調查局將聯合財政部關務署、經濟部國際貿易署持續加強打擊是類不法案件。

調查局航業調查處聯手財政部關務署、經濟部國際貿易署，偵辦大陸企業在台「洗產地」案，大陸企業製造網路轉換器外包裝「MADE IN TAIWAN」字樣。圖／調查局提供
調查局航業調查處聯手財政部關務署、經濟部國際貿易署，偵辦大陸企業在台「洗產地」案，大陸企業製造網路轉換器外包裝「MADE IN TAIWAN」字樣。圖／調查局提供

大陸企業製造電子主機板。圖／調查局提供
大陸企業製造電子主機板。圖／調查局提供

調查局航業調查處聯手財政部關務署、經濟部國際貿易署，偵辦大陸企業在台「洗產地」案，製造傳輸線材及外包裝「MADE IN TAIWAN」字樣。圖／調查局提供
調查局航業調查處聯手財政部關務署、經濟部國際貿易署，偵辦大陸企業在台「洗產地」案，製造傳輸線材及外包裝「MADE IN TAIWAN」字樣。圖／調查局提供

陸企 MIT 產地

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