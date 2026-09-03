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彰化毒駕撞斷分駐所長右膝 彰化地院依兩罪各判有期徒刑5月、2年
今年6月間彰化縣施姓男子怕被警方查獲毒駕，竟撞斷溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘的右側髕骨、左腿擦傷。彰化地方法院審結，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務施強暴罪，各判處有期徒刑5月、有期徒刑2年。
判決書表示，施男今年6月初某日施用施用第二級毒品甲基安非他命後（所涉施用第二級毒品罪嫌部分，另行偵辦）仍駕車外出，埔鹽分駐所趙姓警員駕駛刑事偵防車載所長陳國銘，在埔鹽鄉見到施男駕駛的車輛行駛不穩定，即示意他路邊停車，趙姓員警和陳國銘均身穿警察制服下車，由陳國銘敲打施男的車子示意路邊臨停接受盤查。
施男為避免遭盤查發現毒駕，先倒車衝撞致陳國銘倒地，再持續倒車後向前行駛，陳國銘的右腿遭施男車輛的車輪輾壓，造成右側髕骨閉鎖性骨折，左膝、左小腿、左足踝、左足部擦傷等傷害。陳國銘見情況危急乃對空鳴槍示警，示意施男停車受檢，施男繼續向前行駛，趙員上前追趕並以警棍擊破施男車輛的副駕駛座車窗，施男才停車受檢。
施男被捕後同意採集尿液送驗，驗得尿液所含甲基安非他命、安非他命濃度分別達3600ng/mL、617ng/mL已逾行政院公告品項及濃度值以上。
彰化地院審酌，施男明知警察在其身旁攔查，不僅未停車受檢，更執意前後行駛輾壓警官，雖曾有意與陳國銘和解或調解，然目前尚未達成協議並取得其諒解，自當予以嚴懲；陳國銘的律師表示，陳國銘因此事退休，受傷無法參加愛女的婚禮，心理十分受傷。
彰化地院兼衡施男犯後終能坦承全部犯行的態度、前科素行、尿液中毒品濃度值高低、自陳教育程度、職業、家庭經濟與生活狀況等一切情狀，就其所犯2罪分別量處如主文所示之刑，其中毒駕徒刑得易科罰金，以資處罰。可上訴。
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