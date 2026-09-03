光澤醫美針孔偷拍案移審 在押2主管續押禁見

繼愛爾麗後，另一大醫美集團光澤也因裝設偽裝型監視器偷拍民眾，上周新北地檢署依涉犯兒少年性剝削條例、個人資料保護法、刑法無故竊錄他人性影像及湮滅刑事證據等罪，起訴光澤營運協理陳志敏、資訊部主管唐詠傑共9人。從案發後羈押至今的陳、唐2人今天移審新北地方法院，稍早法官已裁定將2人繼續羈押禁見。

全案除陳、唐2人外，檢方另起訴關鍵員工江勁緯和負責監視系統的徐姓、高姓、鄭姓員工，以及光澤配合的監視器廠商張朝銘兄弟，並對陳男求處16年以上、唐男14年以上、江男與張男7 年以上徒刑。

起訴指出，陳、唐2人與潛逃大陸遭通緝的光澤負責人王朝輝醫師，嚴重侵犯民眾隱私權，這次起訴範圍僅新北市板橋中山店、板橋館前店、三重正義店、三峽北大店、新莊幸福店，及台北市忠孝店、三民店、古亭店8家分店，被害人便已逾3百人，其中包括4名未成年被害人，9人共涉600餘罪；其集團分店更多達48家，後續仍有其他被害人清查中。

東窗事發後，陳、唐2人無視社會恐慌，指揮員工進行「全台大滅證」，自今年5月5 日起，由唐男成立LINE群組「拆機大隊報」，指示群組成員徐男、鄭男、高男陸續前往光澤醫美集團各分店拆除偽裝型監視器，並製造未曾裝設偽裝型監視器之假象，誤導警方偵查，惡性相當重大。