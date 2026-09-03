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謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

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謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/勞動部' rel='勞動部' data-rel='/2/111924' class='tag'><strong>勞動部</strong></a>勞動力發展署北分署前分署長<a href='/search/tagging/2/謝宜容' rel='謝宜容' data-rel='/2/232479' class='tag'><strong>謝宜容</strong></a>。圖／取材自YouTube
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。圖／取材自YouTube

勞動力發展署（下稱勞發署）北基宜花金馬分署（下稱北分署）分署長謝宜容涉及職場霸凌，事後遭記一次2大過免職。謝女不服記過處分，提起行政訴訟請求撤銷；台北高等行政法院審理，認定勞動部長在接受立委質詢時已先行公布懲處結果，形同「未審先判」，且未讓謝女有機會陳述意見，無論在程序或事實認定上均有違誤，判決撤銷原處分。

全案源於2024年11月間，勞發署北分署長謝宜容被爆職場霸凌，一名吳姓公務員疑似不敵工作壓力於辦公室輕生，引發外界譁然。勞動部啟動行政調查，認定謝女雖非吳員輕生主因，但有管理方式、情緒控管不當等情事，決議將她調離署長，降調非主管職。

勞動部事後召開考績委員會，認為謝宜容身為機關首長涉及職場霸凌，情節重大，嚴重損害政府及公務人員聲譽，決議依《公務人員考績法》規定記一次2大過免職。對此，謝女不服免職處分提起復審，後經公務人員保障暨培訓委員會復審駁回，正式提起行政訴訟。

北高行還原勞動部懲戒程序指出，謝宜容涉及職場霸凌一案，本應由勞發署進行專案考績並給予考核獎懲，但在相關會議尚未進行討論及決議前，卻已由時任勞動部長何佩珊在立院接受立委質詢時，逕自答稱會作成一次記2大過處分，隨後才由部會召開考績委員會。

然而北高行認為，勞動部在考績委員會未有任何討論、決議前，擅自對外公布懲處結果，已形同「未審先判」，恐使得考績委員會的設置及會議召開流於形式。

再者，北高行強調，謝宜容所屬機關為勞發署，勞動部僅為考績核定的主管機關，但此一記過處分卻是由上級機關（即勞動部）交由下級機關（即勞發署）進行審議，導致勞發署無從發揮機關內部同儕間評量，並建立群體規範評價標準的功能，嚴重違反正當法律程序。

此外，由於本案屬於一次記2大過情形，北高行表示，處分前應先給予當事人陳述及申辯機會，但在相關考績委員會召開前，卻都未能通知謝宜容到場，相當於剝奪她的發聲機會；又職場霸凌是否成立，在判斷之際，也有兼聽各方論述的必要。

北高行認為，本案處分明顯違反程序基本權利的保障，且考績委員會以勞動部行政調查報告作為事實認定基礎，懲處結果卻與報告中記載「無法證明關係人甲（即吳姓員工）有遭長官職場霸凌情事」等情事有所矛盾，具違法判斷的違誤，判決撤銷復審決定及原處分。

謝宜容 勞動部 職場霸凌

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