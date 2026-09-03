毒駕男欠36萬罰鍰 執行署登門赫見他失能靠母養「人生全變」

一名男子因毒駕遭罰36萬卻遲遲未繳，執行署新竹分署承辦書記官發現，他名下幾乎沒有可供執行財產，也無固定收入。今年5月訪查，才發現男子中風後已不良於行，不僅無法工作、沒有收入，生活起居也全靠母親與手足照料。新竹分署呼籲，毒駕付出的代價，恐怕遠不只36萬罰單。

新竹分署表示，該男因施用毒品後駕駛動力交通工具，違反道路交通管理處罰條例，今年1月遭公路局新竹區監理所苗栗監理站裁罰36萬元，裁處確定後未依限繳納，案件因此移送行政執行。

案件受理後，承辦書記官先調查男子名下存款、勞保、薪資所得、不動產及車輛等資料，發現幾乎沒有可供執行財產，也查無固定工作及薪資收入。為確認實際經濟狀況及是否仍有其他收入來源，新竹分署5月20日前往男子住處實地訪查。

執行人員抵達後，由男子母親開門，進屋後發現男子坐在屋內，神情呆滯、行動遲緩。家屬表示，男子中風後已不良於行，無法外出工作，日常生活也需要家人協助，目前沒有收入，生活開銷主要由有工作的兄弟姊妹接濟。

承辦人員同時檢視居住環境，未發現具有較高價值的動產，也沒有發現隱匿財產或刻意規避執行情形，訪查結果與先前財產、所得調查情形大致相符。

新竹分署指出，這起案件令人警惕的，不只是36萬元高額罰鍰。義務人原本正值壯年，如今因中風失去工作及生活自理能力，原本應由子女照顧父母的家庭角色也出現翻轉，改由年邁母親與兄弟姊妹共同照料。

新竹分署表示，毒品可能影響判斷能力、危害身體健康，施用毒品後駕車更可能危及其他用路人安全。毒駕高額裁罰目的在提高違法成本，但一旦發生事故或健康受損，真正付出的代價可能遠超過罰鍰本身，呼籲民眾切勿心存僥倖。

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