新北議員涉圖利建商二審判3年半 邱烽堯：尊重司法會依法上訴捍衛清白

國民黨籍新北市議員邱烽堯及父親、前中和市長邱垂益被控涉中和安樂市場開發弊案，一審依貪汙治罪條例圖利罪判邱烽堯3年6月徒刑、邱垂益判10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，邱烽堯仍判刑3年6月、邱垂益10年，可上訴。

新北市議員邱烽堯得知高院判決結果，今天透過服務處發出聲明指出，尊重司法並依法上訴，捍衛清白，持續為中和服務；並強調，尊重法院及司法程序，但不接受此次判決認定。將依法提起上訴，持續釐清事實，爭取清白。

邱烽堯強調，相關參選資格及程序，一切依法辦理。未來仍會堅守崗位，持續為中和服務，以更努力、更負責的行動，回報選民的支持與信任，同時感謝各界關心，後續將透過法律程序捍衛自身清白，相信司法最終能夠查明真相、還原事實。

新北市議員邱烽堯得知高院判決結果，今天透過服務處發出聲明指出，尊重司法並依法上訴，捍衛清白，持續為中和服務。記者王長鼎／翻攝