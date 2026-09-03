獨／國稅局高官貪汙弊案...被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

財政部中區國稅局爆發貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核，涉嫌和多名會計師共謀，讓納稅人以不實財報逃稅並收受賄賂，王男退休前2個月遭搜索，檢方查獲他豪宅、上千萬元現金，現將王男1名公務員、3名會計師等，共18人列被告，朝貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌偵辦。

台中地檢署5月27日起連續6波搜索，將王男及其妻子、3名會計師及13名納稅義務人，一共18人列被告，依貪汙等罪嫌將王男、林姓及李姓會計師等3人向法院聲押獲准，另一名會計師200萬元交保。

據了解，遭羈押的林姓會計師經營大型事務所，創立超過30年，服務相當多元；另名李姓會計師則擔任台中會計師公會幹部，日前會計師公會舉辦年度大會時，因有幹部未到，現場會員議論紛紛，推測恐怕也因捲入貪汙弊案遭羈押。

檢方查出，王男擔任簡任稽核負責審查二科，包括綜合所得稅、遺產稅及贈與稅，有民眾、廠商為逃稅、避稅，透過會計師做帳後找上王男，由王違背職務收受賄賂，讓對方達到逃稅、避稅目的，檢調也掌握金流，認定王違背職務行有對價關係，涉嫌收賄。

業界也傳出，王男在平時國稅局上下班低調，都開1輛普通轎車代步，檢調卻發現他還有1輛豪車，甚至擁有頂級豪宅，家中更是扣到上千萬元巨額現金，與他擔任公務員正常收入顯然不符。