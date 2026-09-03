男子涉潑松香水點火燒死配偶 橋院裁定延押2個月

尤姓男子1月涉嫌在配偶身上潑灑松香水並點燃致其身亡，經橋檢偵結依殺人罪嫌起訴，移審橋院裁定羈押，因尤男羈押期將屆滿，經橋院審理，認羈押原因仍存在，裁定尤男延押2個月。

橋頭地檢署起訴書提到，尤男涉嫌於1月2日凌晨自高雄市租屋處外出，購買1罐松香水及1袋木炭後返回，進入配偶房內並將房門反鎖，隨後將松香水潑灑在配偶身上及床鋪上，並點燃松香水，其配偶因遭火燃燒而喊叫。

檢方調查，尤男當時僅站在近門口處，火勢蔓延並產生濃煙，導致尤男及其配偶吸入大量濃煙及一氧化碳，兩人均呈現昏迷狀態，尤男經同住親人破門拖出，由救護車送醫急救，其配偶則因大火身亡，住處則因燃燒造成塌陷等情形，無法繼續供人居住。

檢方認為，尤男涉犯殺人、放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌，6月偵查終結依法提起公訴，案件移審橋頭地方法院，當時法官認為尤男犯罪嫌疑重大、有羈押原因及必要性，6月5日諭知羈押，其羈押期間即將屆滿。

橋頭地方法院裁定書提到，尤男否認犯行，有藉詞脫罪以趨避刑事制裁的明顯動機，再考量尤男於密閉空間內放火，於案發當下與被害人同在屋內，有藉此極端手段躲避刑責的可能，可認定其有逃亡以規避審判或刑罰執行的高度可能性。

法官認為，依目前訴訟進行程度，難以具保、責付、限制住居、定期報到、科技監控等其他侵害較小手段，代替羈押執行，裁定尤男自9月5日起，延長羈押2個月，未禁止接見、通信及受授物件。可抗告。