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男拒酒測挨罰18萬 連在監執行保管金也沒漏掉…台南分署全扣押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

岳姓男子2年前騎乘機車行經台南北區林森路三段時遭警攔查，拒酒測無照駕駛，經市府交通局裁罰18萬元拒繳，另滯欠公路使用養護安全管理費，行政執行署台南分署收案後，發現他因案在監服刑有保管金可扣押外，扣押其銀行存款，清償其積欠款項，台南分署呼籲民眾切勿心存僥倖。

台南分署指出，岳於2024年8月間騎乘機車行經北區林森路三段，經永康分局員警攔查，不但拒絕酒測且無照駕駛，遭交通局裁罰18萬元。另岳滯欠114年度公路使用養護安全管理費1筆，合計滯欠18萬450元。

台南分署表示，今年2月間收案後，執行人員調查發現岳有保管金可供執行，核發執行命令扣押其保管金，共扣得1萬9千多元，解繳交通局收取。且執行人員發現他有存款債權可供執行，再核發執行命令扣押存款，經銀行回覆扣押金額，已足額扣得存款，將接續核發收取命令，清償欠款。

台南分署表示，為還給用路人行的安全，依法務部行政執行署規畫「交通專案」，將加強執行與車輛相關的使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

台南分署表示，依法務部行政執行署規畫「交通專案」，將加強執行與車輛相關的使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。聯合報系資料照
台南分署表示，依法務部行政執行署規畫「交通專案」，將加強執行與車輛相關的使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。聯合報系資料照

酒測 台南 無照駕駛

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