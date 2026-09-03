桃園貪警設人頭公司攬1.1億標案 還以警局伺服器架賭博網求重刑

桃園市警局資訊室警員許姓警員擁多家人頭公司，投標自己承辦14件採購案，圖利1億1074萬餘元，並和竹縣調站洪姓調查官以市警局伺服器架設「巔峰娛樂城」，另查出高姓股長藉ISMS顧問名義收216萬元報酬；桃園地檢署依貪汙等罪起訴5人，求處許男等人10年以上至6月不等徒刑。

起訴指出，51歲許孟偉自2011年起任職桃園市警局資訊室警員，擔任多項資訊採購案件承辦人，具有擬定採購需求、預算金額、執行履約及請款簽陳等職權，另化名「許識芳」實際經營偉榮資訊公司（呂姓名義負責人另行偵辦中）及博聯網路科技有限公司（名義負責人先後為藍賢文、林威翰）。藍並擔任偉榮公司駐桃園市警局代表人，負責駐點工程師及投標、履約工作。

許員明知依公職人員利益衝突迴避法及政府採購法規定，就自己主管的採購案件應主動於投標文件據實揭露身分關係並迴避，竟與藍、林等人共同基於對主管事務圖利犯意，分別以偉榮資訊、博聯網路科技投標2016至2022年度「開放性電腦系統設備委外維護案」，未依規定填寫揭露文件，讓不知情的開標人員因而分別決標予這兩家公司。

檢警調查，許員先後承攬桃園市警局資訊設備維護及其他資訊採購案共14件標案偉榮、博聯履約完畢後，藍、林將請款資料送交不知情人員辦理驗收、請款、核銷，出納人員因而准予匯款，許取得不法利益1億1074萬8905元後，指示藍男出名購買桃園房屋及汽車，利用林男信用卡刷卡消費，再由公司帳戶匯款支付房貸、車貸與卡費以洗錢掩飾不法金流。

除包攬公家標案外，許孟偉另以藍男為人頭設立博樂國際公司開發博弈軟體，更跨界拉攏時任法務部調查局調查官洪精佑合作。許負責接洽賭博業者，洪男擔任顧問，負責撰寫博奕軟體機率參數與影像辨識系統，藍男架設硬體設備，林男則處理影像串流。

2020年6月間，許員與郭姓賭博業者合作，由林男架設「巔峰娛樂城」網站，藍男向亞馬遜租用雲端主機，洪男設定視訊串流將實體賭場畫面即時傳送至網站供賭客下注。許另利用自己管理桃園市警局伺服器機會，指示藍男將警局實體伺服器主機R730、R740及防火牆主機設定開放遠端連線，讓相關人員可遠端使用，存取博樂國際開發的博弈網站及軟體，供賭博業者經營「巔峰娛樂城」線上百家樂，

郭姓業者自2020年6月起至2021年3月16日經營賭博網站，先後匯款共56萬元給許員的公司，許指示藍男以「獎助學金」名義，自2020年10月20日至2021年6月18日止，按月匯款及現金交付共計36萬元給協助撰寫博弈程式的洪姓調查官。檢方認定洪涉犯刑法意圖營利聚眾賭博及洗錢等罪嫌，建請法院量處有期徒刑10個月以上，並沒收犯罪所得36萬元。

檢方追查許孟偉等人犯罪過程時，意外查出桃園市警局資訊室二線三星股長高嘉宏也涉案。高利用擔任市警局資訊安全管理系統ISMS承辦人，在許員的偉榮資訊得到標案後，因公司工程師不具有擔任ISMS項目顧問及協助製作四階文件的能力，高竟自行完成原本應由廠商履行的認證項目，並自行驗收標案、審核通過，再由桃園市警局核撥款項給偉榮資訊。

檢方查出，高嘉宏自2019年至2025年間涉及7件採購案，之後陸續向偉榮資訊有限公司索取顧問報酬，合計216萬元。檢方認為，高嘉宏以此方式使廠商取得標案利益，涉犯貪汙治罪條例對主管及監督事務圖利罪。由於檢方認為高收的216萬元與職務行為間，尚難認定具有收賄罪所要求的對價關係，因此未依違背職務收賄罪起訴。

本案起源於肅貪專組檢察官劉威宏接獲匿名檢舉，指稱許孟偉私下經營線上賭博事業。檢察官組成專案小組深入追查，於今年4月27日至7月9日陸續拘提、傳喚被告等人，並持搜索票搜索辦公處所及住居所共14處，查扣現金110萬6000元。法院裁定許孟偉、洪精佑、藍賢文、林威翰羈押禁見；高嘉宏30萬元交保。

檢方偵結，認定許孟偉涉犯貪汙治罪條例對主管事務圖利、洗錢，以及公務員利用職務上機會意圖營利聚眾賭博等罪嫌，建請法院量處有期徒刑10年以上，並宣告沒收不法所得1億1074萬8905元。高嘉宏涉對主管及監督事務圖利罪嫌，檢方建請量處有期徒刑6年以上，沒收不法所得216萬元；洪精佑涉意圖營利聚眾賭博及洗錢罪嫌，建請量處有期徒刑10個月以上，沒收36萬元。藍賢文、林威翰則涉與公務員共同圖利、洗錢及賭博等罪嫌一併起訴。

桃園地檢署表示，公務人員執掌公權力，本應廉潔自持、嚴守法律分際，執法者身為維護治安與司法正義第一線，更不應公器私用、違法圖利。檢方強調，對於破壞官箴的行為，將強力執法、嚴查速辦，以維護國家機關廉潔形象及社會大眾對執法機關的信任。

線上賭博網站「巔峰娛樂城」的畫面。圖／桃園地檢署提供

線上賭博網站「巔峰娛樂城」的現場。圖／桃園地檢署提供

檢警搜索許孟偉及其餘人住處。圖／桃園地檢署提供