與「甜心議員」林穎孟共詐助理費3萬元涉貪 她出庭認罪求緩刑

有「甜心議員」稱號的無黨籍台北市前議員林穎孟涉詐領助理費一審依圖利等罪判刑5年8月、3年8月，案子進入二審，尚未宣判，林女偵查中指控她的前辦公室主任吳香君與她共同詐領助理費3萬多元，檢方另依貪汙罪起訴吳女；台北地院今傳喚吳女出庭，吳女認罪，請法官給予減刑及宣告緩刑。

法院開庭，吳女承認犯罪，吳女的律師說，吳女不是公務員身分且無犯罪所得，過去也供出林穎孟的犯罪事實，且被控涉貪金額低於5萬元，建議法官予以減刑並宣告緩刑。

吳女於庭後受訪表示，她已非時代力量的黨員，也沒有和林穎孟聯繫，未來不會再從事政治工作，現在已有穩定的收入來源。

檢方起訴，林穎孟2018年至2019年議員任內涉詐領助理費26萬7219元，聘請當時男友葉曜彰當公費助理，葉在2020年3月成立行銷公司，應不得兼職公費助理，但林與葉卻以公司新聘員工掛名人頭助理，2020年4月起詐領公費助理薪資23萬1656元。

林穎孟於偵查期間，對吳香君提出告發，檢方調查認定，吳香君與林穎孟涉嫌詐取1個月助理費3萬5563元，偵結依公務員利用職務上之機會詐取財物、使公務員登載不實罪嫌起訴吳女。

台北市前議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書