調查局查獲中企在台洗產地60案 違法出口近1.4億元

調查局今天表示，聯手關務署等打擊中國企業在台「洗產地」，8月共執行60案，違法出口金額近新台幣1.4億元，相關人員涉嫌偽造文書、虛偽標記產地等罪，分送12個地檢署偵辦。

調查局指出，航業調查處與財政部關務署、經濟部國際貿易署合作，8月1日至28日共執行60案、動員405人次、約談90人次，違法出口金額達1億3978萬餘元，犯罪嫌疑人涉嫌偽造特種文書、行使業務登載不實文書及虛偽標記原產國或品質等罪。

調查發現，涉案企業包括具有中國企業背景的尚陽香港有限公司，為深圳市景陽科技股份有限公司旗下香港公司，主要從事安全監控產品及電子設備進出口，也是「中國安全防範產品行業協會」常務理事單位；調查局指出，此協會實質上受中國公安部等政府部門監管。

此外，深圳市愛得泰科技股份有限公司生產的光收發模組，經初步加工後出口美國。調查局指出，這類產品涉及數據傳輸安全，若遭植入惡意韌體或後門程式，可能造成關鍵基礎設施斷網、阻斷服務攻擊或惡意封包注入等資安風險。

另有多家中國企業生產的電力及自動化控制系統，輸台後未達附加價值超過35%，或未符合變更稅則號列等實質轉型條件，即在外箱標示「MADE INTAIWAN」，並檢附不實「輸美國貨品原產地聲明書」出口美國。

調查局表示，美中貿易戰以來，美國持續對中國製品課徵高額關稅，中國供應鏈則透過跨境轉運規避關稅。調查發現，部分廠商從中國進口電子線材、繼電器、化學原料、電器用品、模具及工具機零件等，未經實質轉型即改標台灣製造再出口美國。

調查局指出，這類「洗產地」行為恐使台灣出口產品面臨更嚴格原產地審查，甚至遭美方採取懲罰性關稅或貿易限制措施，並損害「台灣製造」國際信譽，將持續與關務署、國際貿易署合作查緝。