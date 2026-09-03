快訊

主管剉咧等？11月19日因一事恐無人想上班 專家點名科技業影響最大

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

調查局查獲中企在台洗產地60案 違法出口近1.4億元

中央社／ 台北3日電

調查局今天表示，聯手關務署等打擊中國企業在台「洗產地」，8月共執行60案，違法出口金額近新台幣1.4億元，相關人員涉嫌偽造文書、虛偽標記產地等罪，分送12個地檢署偵辦。

調查局指出，航業調查處與財政部關務署、經濟部國際貿易署合作，8月1日至28日共執行60案、動員405人次、約談90人次，違法出口金額達1億3978萬餘元，犯罪嫌疑人涉嫌偽造特種文書、行使業務登載不實文書及虛偽標記原產國或品質等罪。

調查發現，涉案企業包括具有中國企業背景的尚陽香港有限公司，為深圳市景陽科技股份有限公司旗下香港公司，主要從事安全監控產品及電子設備進出口，也是「中國安全防範產品行業協會」常務理事單位；調查局指出，此協會實質上受中國公安部等政府部門監管。

此外，深圳市愛得泰科技股份有限公司生產的光收發模組，經初步加工後出口美國。調查局指出，這類產品涉及數據傳輸安全，若遭植入惡意韌體或後門程式，可能造成關鍵基礎設施斷網、阻斷服務攻擊或惡意封包注入等資安風險。

另有多家中國企業生產的電力及自動化控制系統，輸台後未達附加價值超過35%，或未符合變更稅則號列等實質轉型條件，即在外箱標示「MADE INTAIWAN」，並檢附不實「輸美國貨品原產地聲明書」出口美國。

調查局表示，美中貿易戰以來，美國持續對中國製品課徵高額關稅，中國供應鏈則透過跨境轉運規避關稅。調查發現，部分廠商從中國進口電子線材、繼電器、化學原料、電器用品、模具及工具機零件等，未經實質轉型即改標台灣製造再出口美國。

調查局指出，這類「洗產地」行為恐使台灣出口產品面臨更嚴格原產地審查，甚至遭美方採取懲罰性關稅或貿易限制措施，並損害「台灣製造」國際信譽，將持續與關務署、國際貿易署合作查緝。

調查局 產地 偽造文書

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

欣興捲入洗產地風波 經濟部：持續強化溯源、盡職調查

美擬加徵半導體關稅 政院：續確保台美MOU優惠待遇

打擊選民詐欺 國安部即起調查9個州

欣興洗產地風波⋯家登董座談信任！網熱議「非紅供應鏈」重要性

相關新聞

獨／國稅局高官爆貪汙！簡任稽核涉收賄擁頂級豪宅 多名會計師遭收押

財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核辦理綜合所得稅相關業務，涉嫌和多名會計師共謀違背職務收賄替民眾逃稅，台中地檢署連續發動多波搜索，在王住處起獲巨額現金、豪車，包括王、多名會計師遭收押，檢方近期將偵結，預計是中檢首宗起訴由國民法官審理的貪汙弊案。

新潮流金主、力麗集團總裁郭銓慶涉買賣股票套利 內線交易罪起訴

力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，也是民進黨新潮流金主，被控在力麗大樓房產土地利益共2億8600萬元案及宏易創新國際公司私募2萬張股票案，涉嫌買賣股票套利，2案擬制性獲利239萬5140元。台北地檢署今偵結，依證券交易法內線交易罪起訴郭等5人。

致癌油風暴...泰山總經理蔡國樑羈押中 驚傳戒護送醫

中聯致癌油案引起軒然大波，台中地檢署火速在47天內偵結，8月18日依違反食品安全衛生管理法起訴中聯、福壽、福懋，及泰山等19名被告；其中泰山現任總經理蔡國樑仍在看守所羈押中，他上月底傳出身體狀況，聲請戒護就醫，台中地院為保障其健康權，裁定准許。

新北議員涉圖利建商二審判3年半 邱烽堯：尊重司法會依法上訴捍衛清白

國民黨籍新北市議員邱烽堯及父親、前中和市長邱垂益被控涉中和安樂市場開發弊案，一審依貪汙治罪條例圖利罪判邱烽堯3年6月徒刑、邱垂益判10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，邱烽堯仍判刑3年6月、邱垂益10年，可上訴。

獨／國稅局高官貪汙弊案...被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

財政部中區國稅局爆發貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核，涉嫌和多名會計師共謀，讓納稅人以不實財報逃稅並收受賄賂，王男退休前2個月遭搜索，檢方查獲他豪宅、上千萬元現金，現將王男1名公務員、3名會計師等，共18人列被告，朝貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌偵辦。

桃園貪警設人頭公司攬1.1億標案 還以警局伺服器架賭博網求重刑

桃園市警局資訊室警員許姓警員擁多家人頭公司，投標自己承辦14件採購案，圖利1億1074萬餘元，並和竹縣調站洪姓調查官以市警局伺服器架設「巔峰娛樂城」，另查出高姓股長藉ISMS顧問名義收216萬元報酬；桃園地檢署依貪汙等罪起訴5人，求處許男等人10年以上至6月不等徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。