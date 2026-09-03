中區國稅局回應稅官涉貪 全力配合司法機關調查並依法嚴懲

財政部中區國稅局表示，針對同仁涉嫌收受營業人賄賂，由台中地方檢察署依貪污治罪條例等罪偵辦一案，是由中區國稅局發覺異常情事後主動移送司法機關偵辦，且於該名同仁經法院裁定羈押後，即予以停職並撤回其退休案。中區國稅局除了積極配合司法機關調查，協助釐清相關案情外，將依涉案情節及具體事證，召開考績會予以嚴懲，維護機關廉潔風氣。

中區國稅局王姓簡任稽核辦理綜合所得稅相關業務，涉嫌和多名會計師共謀違背職務收賄替民眾逃稅，台中地檢署連續發動多波搜索，在王住處起獲巨額現金、豪車，包括王、多名會計師遭收押，檢方近期將偵結。

中區國稅局重申，肅貪防弊本局責無旁貸，面對涉及風紀案件絕對秉持依法處理、毋枉毋縱態度，全力配合司法調查，絕不護短。