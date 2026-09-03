「忘記取貨」不是藉口！網購棄單還封鎖賣家 法官判買方要付錢

高雄鄭姓男子在臉書社團看到王姓賣家刊登販售「拆胎器」工具，賣家以超商貨到付款寄出後，鄭男因遲未領取被超商退貨，王姓賣家質疑鄭男惡意「棄單」提告，橋頭地院岡山簡易庭審理後，法官認定買賣契約已成立，因此賣家有理，判鄭男要賠償賣家1875元。

王姓賣家於今年1月間在臉書刊登商品訊息，鄭男主動聯繫對方，說好由王男設定超商貨到付款，商品加上運費共1875元。

但貨品寄達超商後，鄭男延遲取貨導致商品遭退回，隨後更是銷聲匿跡，將賣家的聯絡方式全數封鎖，賣家氣炸，質疑鄭男惡意棄單，拿著雙方對話紀錄，依履行契約關係提告求償，索賠1875M06。

鄭男挨告後辯稱，指自己是因為忘記取貨時間，並非故意棄單，更未造成賣家損失，認為賣家要他賠償並不合理；至於封鎖賣家，是因為對方曾傳訊息喊告，讓他感到害怕才選擇封鎖。

不過，法官審理後為，當初王男、鄭男說好成交後，雙方對於買賣標的物與金額早已達成合意，買方本來就有交付價金及受領標的物的義務。

法官認為，鄭男因個人事由未領取貨物，但該契約並無約定解除、撤銷的事由，因此賣家要求支付1875元價金及運費完全有理，判王男勝訴，鄭男要賠償這筆錢，還要負擔此次裁判費共1500元。

至於「拆胎器」如何轉交到鄭男手上，法官認為，開庭時王男有帶「拆胎器」到場，是鄭男自己沒有到庭才無法收受，因此在鄭男依判決交付價金後，若要求王男將「拆胎器」交給他，則由雙方協商或另循法律途徑解決。