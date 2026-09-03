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工作受挫酒駕自撞又拒測挨罰18萬 妻相挺辦分期繳納盼夫振作

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名魏姓男子因工作不順心情低落，又與家人吵架，去年6月某日深夜在家喝酒澆愁後，凌晨逕自騎機車外出，結果不僅自撞安全島重傷，還拒絕警方酒測挨罰18萬元。其中剩餘10萬元遭移送行政執行署新北分署。魏妻得知後，立刻出面相挺，直奔現場替丈夫代辦理分期繳納，希望丈夫好好養傷並重新振作。

新北分署指出，30歲魏男當時是在凌晨騎機車行經新北市三重區力行路一段時發生車禍，經警察到場實施酒測卻拒測，因此遭罰18萬元，但魏男先在新北市交通事件裁決處辦理分期繳納，但僅繳納8萬元，剩下10萬元於今年8月間移送新北分署執行。

魏妻日前親自前往新北分署說明，表示丈夫為搬運工，平時並不嗜酒，事發前因工作不順，包括搬運飲水機時被燙傷、送貨時被狗攻擊等，又與同事間偶有爭執，導致工作更換頻繁，心情低落而與家人吵架。

案發日當晚，丈夫在家借酒解愁，之後酒駕外出自撞安全島斷了三根肋骨，至今尚未完全康復。警察到場對其酒測時，丈夫因擔心刑責選擇拒測，事後向裁決所辦理分期繳納，每期1萬元，但僅繳納8期，便因工作不穩定而中斷。

當魏妻得知丈夫遭移送執行，立刻急著前往新北分署代辦分期繳納，新北分署審酌魏男傷勢未癒，工作收入尚不穩定，且有2名未成年子女需扶養，也同意魏男將餘款分為10期，每期繳納1萬元，並希望魏妻轉告魏男日後切勿再酒後騎車或開車。

新北市一名魏姓男子因工作不順，在家喝酒澆愁後酒駕外出，不僅自撞安全島重傷還拒絕警方酒測挨罰，案經移送行政執行署新北分署，魏妻得知後立刻出面替丈夫代辦理分期繳納。圖／新北分署提供
新北市一名魏姓男子因工作不順，在家喝酒澆愁後酒駕外出，不僅自撞安全島重傷還拒絕警方酒測挨罰，案經移送行政執行署新北分署，魏妻得知後立刻出面替丈夫代辦理分期繳納。圖／新北分署提供

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