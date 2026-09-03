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假冒失蹤飛官發文「傷口灑鹽」 男子稱「神明託夢」判刑2月
空軍上尉辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時在花蓮外海失聯，失蹤屆滿6個月後宣告因公殉職，今適逢九三軍人節入祀澎湖縣忠烈祠，惟施姓男子月前假借其名義在臉書發文，指控父母、太太如今都已不相信他還活著，辛妻怒斥在傷口上灑鹽，法官認施犯行使偽造準私文書罪判2月。
檢方起訴，施於今年3月間，在台南住處，透過網際網路連結至臉書，以辛柏毅名義申請臉書帳號，並在大頭貼處張貼辛柏毅照片，刊登內文含有「…我辛柏毅還活著在太平洋海面上喝雨水露水辛苦維生…」等不實內容貼文。
然而，辛妻獲悉其發文及內容，發文怒轟「拿別人的摯愛來開這種天大的玩笑，真的覺得不會遭天譴嗎？」，並希望網友能協助檢舉假帳號。
刑事局科技犯罪防制中心在接獲相關資訊後，迅速掌握該網友真實身分，並由台南市刑大科偵隊通知施男到案說明。據調查，施男稱經神明託夢，指辛柏毅還活著，因此，他幫忙辛柏毅發文。
台南地院指出，施冒用辛柏毅姓名及其大頭貼照片向臉書網站註冊使用者名稱為「辛柏毅」帳號，佯裝為「辛柏毅」本人申設該帳號，則上開帳號資料文字訊息，均為具有一定意思表示內容文字，顯已具備文書特徵，自屬刑法所指準私文書。
且足使瀏覽該帳號及電子訊息內容人得與其他資料對照、連結、識別而誤認其使用者為辛柏毅本人，即是冒用他人名義製作的偽造行為。
台南地院審酌，施男為智識正常成年人，竟冒用他人名義，率爾為本件行使偽造準私文書犯行，很不應該，惟考量他犯後已知坦承犯行態度等一切情狀，認他犯行使偽造準私文書罪判刑2月，可易科罰金。
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