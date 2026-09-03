中央社宅、機場工程廢土濫倒高雄大寮3良田 海撈6千萬雄檢起訴34人

繼高雄美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢偵辦後，發現該批廢土竟來自中央社宅工程及小港機場，今天偵結依違反廢清法等罪起訴王姓主嫌等34人及涉案6家公司。

高雄市議員李雅靜去年9月接獲陳情，大寮區山仔頂大排旁三處優質農地遭違法傾倒土方夾雜廢混凝土塊，「整片綠油油良田變成寸草不生」，陳情民眾發現，車斗覆蓋黑網的大貨車半夜頻繁進出，後來才驚覺是傾倒大量廢棄物。

全案報請雄檢偵辦後，由主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華指揮偵辦，去年9月22日發動首波搜索，拘提王姓、黃姓主嫌等多人到案，複訊後聲押王男、黃男獲准。

檢警追查，王姓主嫌為某礦業公司實際負責人，黃男則經營工程監管公司，2024年5月間，王男、黃男兩人約好每車支付400元為處理費，由王當「土尾」，負責協調可供棄土的農地。

王男再找來簡姓、李姓及杜姓等犯嫌分工，向大寮區山仔頂段農地與魚塭地主游說，佯稱可以「幫忙堆高土地」或「免費幫魚塭填平凹槽」，遊說地主提供農地供他們回填廢土。

2024、2025年間，黃男旗下公司承攬民航局「小港機場立體停車場」及內政部住都中心「左營安居社會住宅」的廢棄物清運處置業務。

黃男得標後，先與另名吳姓業者勾結，由吳男以旗下公司名義，居中協調取得高雄市工務局新工處的「營建剩餘土石方處理計畫書」備查文件，指名將這批廢土送往合法的土資場處理。

但實際上黃男自工地載運的廢土，僅是到合法土資場「繞場」洗白，合作的土資場於系統登錄進場紀錄後，這批廢土再交由擔任「土尾」的王男負責處理，最終回填到大寮區山仔頂段等三處農地。

檢警統計，自黃男等人開始運作後，短短三個月就有高達4045車次的砂石車前往濫倒，堆置廢土體積約高達1萬8600立方公尺，三處農地被填成小型平台。

檢方統計，黃男棄土集團分工細膩，他以「繞場」洗白廢土棄置手法，至少獲利6626萬元，另兩家土資場也各獲利281萬、129萬元，土尾則以每車200元、400元價碼抽佣。

檢方痛斥，黃男、王男等人刻意以合法土資場為掩護，實際上大肆將營建廢棄物濫倒於農地，僅以扣案四聯單統計，3個月內即有高達4045趟土車出入，今偵結後建請法院對涉案黃姓、王姓主嫌等人量處4年10月以上徒刑。

大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢今起訴涉案王姓主嫌等３４人。雄檢提供

大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢今起訴涉案王姓主嫌等３４人。雄檢提供

大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢今起訴涉案王姓主嫌等３４人。雄檢提供

大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢今起訴涉案王姓主嫌等３４人。雄檢提供