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獨／國稅局高官爆貪汙！簡任稽核涉收賄擁頂級豪宅 多名會計師遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核辦理綜合所得稅相關業務，涉嫌和多名會計師共謀違背職務收賄替民眾逃稅，台中地檢署連續發動多波搜索，在王住處起獲巨額現金、豪車，包括王、多名會計師遭收押，檢方近期將偵結，預計是中檢首宗起訴由國民法官審理的貪汙弊案。

據了解，中區國稅局涉貪案檢調收到檢舉已監控多年，發現王男擔任簡任稽核期間，因負責審查二科業務，包括民眾綜合所得稅、遺產稅及贈與稅事務，卻違背職務收受民眾匯款替對方避稅，且王已快屆齡，見時機成熟，趕在他退休前夕發動搜索。

中檢5月底第一波搜索已將王男依貪汙等罪嫌向法院聲押獲准，後續持續釐清金流又發現數名會計師捲入，分批多次搜索後，再將數名會計師聲押獲准。

業界更傳出，王男在平時國稅局上下班低調，都開1輛普通轎車代步，未料事發後遭檢調搜索時，卻發現他還有1輛豪車，甚至擁有頂級豪宅，家中更是扣到巨額現金，認定與他擔任公務員正常收入顯然不符。

且本案還有多名會計師涉案，日前會計師公會舉辦年度大會時，卻有幹部未到，現場會員議論紛紛，推測恐怕同樣已經遭檢方聲押獲准。

檢方認為，王男涉嫌貪汙治罪違背職務收受賄賂罪嫌，因該罪法定刑處無期徒刑，或10年以上有期徒刑，今年1月1日起國民法官新制擴大適用範圍，將最輕本刑10年以上有期徒刑之罪納入國民參審，本案近期將偵結，預計是中檢首宗起訴由國民法官審理的貪汙弊案。

但因本件貪汙案被告人數眾多，牽扯負責稅收、金流及帳務，複雜程度恐非素人法官能輕易理解，加上還涉及公務員財產來源不明、偽造文書等非國審案事實，檢方勢必分開依國民法官新制、通常程序起訴，未來台中地院是否會因案情過於複雜，轉軌改回通常程序審理也值得關注。

財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核涉嫌貪汙違背職務收受賄賂，遭檢方聲押獲准。記者曾健祐／攝影
財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核涉嫌貪汙違背職務收受賄賂，遭檢方聲押獲准。記者曾健祐／攝影

財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核涉嫌貪汙違背職務收受賄賂，遭檢方聲押獲准。記者曾健祐／攝影
財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核涉嫌貪汙違背職務收受賄賂，遭檢方聲押獲准。記者曾健祐／攝影

國稅局 會計師 收賄

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