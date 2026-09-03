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保四警2度偷查民眾個資 緩起訴後又再犯...判刑5月得入監服刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

警政署保四總隊施姓警員調派台中第五分局支援時，利用公務電腦、M-Police系統偷查民眾個資被抓包送辦。法院發現，施員2023年才以同樣手法犯罪經檢方緩起訴，短時間內又再犯，顯不知謹惕，一、二審都依違反個人資料保護法判他5月徒刑，不得易科罰金，全案確定，施將入獄。

檢警調查，施員（25歲）2020年10月19日起擔任保安警察第四總隊並支援台中第五分局北屯派出所，他2025年6月11日在北屯所內利用公務電腦，以自己職務上的警政知識聯網帳號、密碼登入，再用M-Police（整合查詢）系統查詢許姓民眾的車牌、車籍資料，不當蒐集個資。

全案經第五分局執行警用資訊系統稽核察覺有異，將施移送法辦；檢方訊時，施坦承客觀行為，否認主觀有蒐集犯意，但有警方調查、台中市警局懲處建議名冊、相關系統記錄等，檢方不採信其辯詞。

檢方也發現，施員2023年6月27日才以相同手法違法蒐集他人個資，2025年6月10日才經檢方緩起訴，但他卻不知悔給再犯，顯見素行非佳、不知謹惕，依違反個人資料保護法等起訴，建請法院加重其刑。

台中地院一審簡易庭審酌，施擔任警員相較一般民眾理應更守法，卻非法蒐集他人個資，犯後沒和解，且他在前案緩起訴期間內再犯，並非偶發性犯罪，不予宣告緩刑，依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪判他有期徒刑5月。

施不服上訴，主張原審量刑過重，請求緩刑或附帶條件緩刑。台中地院二審合議庭查，一審具體說明量刑理由，並無不當，且施前經緩起訴又再犯，顯然先前處遇不足讓他有所警惕，駁回上訴，全案確定。

台中第五分局。記者曾健祐／攝影
台中第五分局。記者曾健祐／攝影

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