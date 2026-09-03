南投議長外甥遭凌虐致死 檢警追查「藏鏡人」 曾、辜收押禁見

南投縣議長何勝豐外甥莊姓男子遭擄凌虐致死案，檢警追查幕後共犯再有進展搜索6處地點，拘提先前獲50萬元交保的曾姓男子及辜姓男子，2人雖否認涉案，仍被檢方認定涉犯妨害自由、傷害致死罪嫌重大，南投地院昨晚裁定羈押禁見。

23歲莊姓男子8月28日晚間10點多，在竹山鎮某土地公廟外遭人強拉上車帶走，當時有民眾目擊並報警。莊男先被帶往一家茶行，之後又遭帶往其他地點凌虐毆打，直到29日清晨5點多，才由2名男子載往竹山秀傳醫院急救，但送醫時已意識不清，經搶救仍宣告死亡。

南投檢警29日偵辦後，先拘提涉嫌毆打的3名男子及2名少年，其中3名成年男子遭法院裁定羈押禁見，2名少年則由少年法庭裁定收容。檢方30日再拘提茶行曾姓負責人，曾男全盤否認知情及參與犯案，檢察官當時諭知50萬元交保。

莊男是何勝豐妻子一方的親屬，在地方引發高度關注，外界更盛傳可能涉及幫派或地方勢力。中部打擊犯罪中心加入專案小組後，檢警1日持法院核發搜索票，兵分多路搜索6處地點，查扣相關證物，同時拘提曾姓男子及茶行幕後老闆辜姓男子。

據了解，曾、辜2人到案後仍矢口否認，均稱不知道、沒有參與，與莊男遭擄及遭毆打致死無關。不過，檢察官偵訊後認為，依目前掌握事證，2人涉犯妨害自由及傷害致死等罪嫌重大，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，另有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，認有羈押必要。

檢方訊後向南投地院聲請羈押禁見，檢察官吳慧文2日晚間親自蒞庭，法院審理後裁定曾、辜2人羈押禁見。

南投地檢署表示，檢察長周士榆8月29日獲悉案情後，立即成立專案小組，由吳慧文檢察官指揮偵辦。第一波涉案者遭聲押獲准後，專案小組持續提訊在押被告、約談證人，透過供述及證據交叉比對，進一步釐清每名涉案人的角色。

至於外界關注是否還有其他共犯，以及案件是否涉及角頭幫派介入選舉等情節，檢方表示，專案小組已全力投入調查、縝密查證；家屬指稱可能有10多人涉案，檢警也將持續追查，以釐清實際涉案人數、犯案經過及幕後是否另有指使者。