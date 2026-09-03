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連鎖健身房疫情倒閉…老闆供帳戶幫博弈洗錢26億 幕後業者開雙Ｂ住豪宅

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在台中等地經營5間連鎖健身房的詹姓男子疫情間經營不善倒閉，拉旗下員工將26個公司帳戶供博弈集團水房洗錢，刑事局電偵大隊追查發現水房謝姓負責人涉洗錢26億，不法獲利逾2600萬，出入開雙B、住透天豪宅，7、8月搜索逮獲19人，查扣帳戶內逾千萬元。

刑事局電信偵查大隊第三隊日前偵辦網路博弈案件，經分析可疑金流交易明細，發現有大量賭資透過多個公司銀行帳戶頻繁進出，交易情形與公司實際營業狀況顯不相當，疑有洗錢情事。

經專案小組深入追查，發現2024年5月在台中、新竹、彰化等地有5間連鎖店的某健身房因疫情期間經營不善倒閉，後詹姓負責人（35歲）轉而將公司帳戶提供幫博弈集團洗錢的水房，由於有1%利潤可賺，詹還拉親友或自行創業的員工一起提供帳戶。

專案小組調查，該洗錢水房的負責人謝姓男子（50歲）利用詹男等人提供的原有公司銀行帳戶，由水房串接非法線上博弈娛樂城，協助處理賭客儲值入金、出金及賭資轉匯，並架設販售美妝、露營用品等商品虛假購物網站，惟實際並無商品交易或出貨，藉此將博弈入出金包裝為一般網路購物款項，製造正常商業交易假象，以規避金融機構風險控管及查緝。

謝男從去年2月起至今年7月止，涉利用26個公司帳戶幫博弈集團水房洗錢，經手賭資累計高達26億餘元，不法獲利上看2600萬元；謝出入開雙B名車、住台中北屯透天豪宅。

警方今年7、8月在台中及彰化等地發動兩波搜索，逮獲謝、詹19人，查扣多個帳戶內共計1070餘萬元及手機、存摺等贓證物。

全案警詢後，依涉違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送台中地檢署偵辦，其中詹、謝2人各以5萬元交保。

台中連鎖健身房疫情倒閉，老闆詹姓男子拉旗下員工提供公司帳戶幫博弈集團水房洗錢26億元，刑事局電偵大隊警方逮19人，起出帳戶等證物。記者石秀華／翻攝
台中連鎖健身房疫情倒閉，老闆詹姓男子拉旗下員工提供公司帳戶幫博弈集團水房洗錢26億元，刑事局電偵大隊警方逮19人，起出帳戶等證物。記者石秀華／翻攝

台中連鎖健身房疫情倒閉，老闆詹姓男子拉旗下員工提供公司帳戶幫博弈集團水房洗錢26億元，刑事局電偵大隊警方逮19人，起出帳戶等證物。記者石秀華／翻攝
台中連鎖健身房疫情倒閉，老闆詹姓男子拉旗下員工提供公司帳戶幫博弈集團水房洗錢26億元，刑事局電偵大隊警方逮19人，起出帳戶等證物。記者石秀華／翻攝

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