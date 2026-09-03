派出所副所長想知道「女按摩師」上誰的車 偷查車籍資料判3月

時任台北市警大安分局敦化南路派出所鄭姓副所長與養生會館女按摩師關係密切，懷疑女按摩師與張姓客人有感情，請部屬用警用電腦偷查個資，在張的汽車前擋風玻璃夾騷擾紙條，依違反個人資料保護法之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪起訴，鄭認罪，台北地院審理，判鄭有期徒刑3月。可上訴。

鄭2023年1月至2025年5月擔任敦化南路派出所副所長，與養生會館、暱稱「小雨」的女性按摩師關係密切，但他質疑「小雨」與另名張姓客人有感情關係。

2025年2月15日凌晨，鄭在台北市萬華區長沙街、康定路口發現「小雨」自張的自用小客車下車，想確認車子是否為張駕駛。

2025年2月16日下午前某時，鄭向派出所鄧姓員警（不起訴處分）偽稱要調查車禍及交通違規案件，指示鄧以警用行動載具內「智慧警勤」APP輸入車號查詢車籍資料，進而取得車主的姓名、身分證字號、戶籍地址、聯絡電話等個人資料。

獲取資訊後，鄭2025年3至4月數次在車子的擋風玻璃夾放騷擾紙條，張提告，警政署政風室調閱警用行動載具查詢紀錄查知，移送檢方偵辦。

檢察官認為，鄭身為警務人員應知公私分明，僅為私人因素，利用副所長職權指示不知情的下屬查詢車輛相關資料，使人民對執法機關之信任產生負面影響，起訴時，建請法院從重量刑，法院審理時，鄭坦認犯行。

判決書指出，鄭擔任警員，相較於一般人民理應更為遵守法律規定，卻假借職務上的機會非法蒐集他人個人資料，法治觀念顯有不足；考量鄭犯後坦承犯行，有意願調解、但被害人無意願等情狀，依法量刑。