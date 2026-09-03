新潮流金主、力麗集團總裁郭銓慶涉買賣股票套利 內線交易罪起訴

力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，也是民進黨新潮流金主，被控在力麗大樓房產土地利益共2億8600萬元案及宏易創新國際公司私募2萬張股票案，涉嫌買賣股票套利，2案擬制性獲利239萬5140元。台北地檢署今偵結，依證券交易法內線交易罪起訴郭等5人。

檢方查出，郭銓慶在2021年為籌措力麒公司蓋新辦公大樓資金，決定出售力麒公司持有的不動產與力麗公司、力鵬公司，同年10月8日完成價格磋商、決議開董事會表決不動產交易案。力麒建設10月27日發布重訊，預計處分不動產處分利益共2.86億元。郭銓慶涉嫌在股票禁止交易期間，2021年10月14日起至27日以孫子、孫女、外孫的帳戶買進力麒股票，擬制性獲利4萬9100元。

宏易公司私募2萬張股票案，郭銓慶與宏易陳姓董事長達成合作協議，由宏易公司收購力麗公司集團旗下山林旭公司進行產業轉型，郭安排自己實際掌控的公司，及朋友參與應募，郭涉嫌在限制交易期間，2024年8月30日至9月20日使用秘書、前員工的證券帳戶買賣宏易公司股票，擬制性獲利共234萬6040元。

郭的祕書裴慧娟替郭下單買賣宏易股票後，也用自己的帳戶買進股票涉內線交易，擬制性獲利7810元；巨綱總經理林曼麗丈夫沈振家擬制性獲利15萬5180元；私募案應募人、山林旭科技環保公司總經理李靜綺擬制性獲利50萬6950元；郭的朋友、私募案應募人山恭月資產管理公司董事長楊丕暄不法所得17萬2660元。

檢方依內線交易罪嫌起訴郭等5人，5人均在偵查中自白，繳回犯罪所得，建請減輕其刑。郭銓慶叔父洪能租、巨綱林曼麗2人犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。